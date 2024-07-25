Geleceğinizi şimdi şekillendirin: Demansı önlemenin 6 etkili yolu

SOSYALLEŞME

Sosyal izolasyon ve yalnızlık daha yüksek depresyon ve bilişsel gerileme riski ile ilişkilidir.



Ancak araştırmalar, diğer insanlarla birlikte yaşamak, haftalık bir topluluk grubuna dahil olmak veya her hafta aile ve arkadaşları görmek gibi iyi sosyal bağlantıların daha yavaş bilişsel gerileme ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Sosyalleşmek dikkatimizi ve hafızamızı canlandırır ve beyin ağlarımızı güçlendirir.



Gönüllü olmak, yerel topluluğunuza dahil olmak veya arkadaşlarınızla her hafta bir yemek ya da sohbet için buluşmak beyninizi sağlıklı tutmanın yollarından biridir.