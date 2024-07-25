Geleceğinizi şimdi şekillendirin: Demansı önlemenin 6 etkili yolu
Demansın erken teşhis edilmesi, önlemleri uygulamaya koymak ve hastalığın tam olarak nasıl ilerlediğini incelemek için bize daha fazla zaman verir. Ancak Demans yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Araştırmalara göre Demans vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının belirli yaşam tarzı alışkanlıklarının değiştirilmesiyle önlenebileceği veya geciktirilebileceği düşünülmektedir. İşte Demansı engellemek için erken yaşta yapabileceğiniz 6 alışkanlık.
Yüksek demans riskiyle ilişkili bilinen 12 değiştirilebilir risk faktörü bulunmaktadır. Bu faktörlere odaklanarak, yaşamınız boyunca erken ve tutarlı bir şekilde proaktif* adımlar atabilir, beyin sağlığınızı ve genel refahınızı etkileyebilir ve ayrıca yaşamınızın ilerleyen dönemlerinde demansa yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.
İşte beyin sağlığınızı korumak için gençken yapabileceğiniz en önemli altı yaşam tarzı değişikliği.
Proaktif davranış, çoğunlukla olumsuz bir şeyin olmasını beklemek yerine, yapılan erken değişikliklerle durumu kontrol altına almak anlamına gelir.