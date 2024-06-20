Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor
Vitamin dünyasının en üst düzeyde çoklu görev yapan C vitamini, her zaman her şeye bir çözümü olan o arkadaş gibidir. Biraz kötü mü hissediyorsun? C vitamini arkanızda. Parlayan, genç bir cilt mi istiyorsunuz? C vitamini iyi bir kurtarıcı. C vitamini içeren besinler vücudu sağlıklı tutmada hayati bir rol oynar. Ancak çoğu kişi C vitamininin sadece portakal ya da limonda olduğunu düşünür. Oysa durum sandığınızın tam tersi. C vitamini ihtiyacını karşılamak için yapabileceğiniz pek çok şey var.
C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir, ancak faydaları bunun çok ötesine uzanır.