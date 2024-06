Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor

AKŞAM YEMEĞİNE BİBERLE RENK KATIN

Dolmalık biberler harika bir C vitamini kaynağıdır, özellikle de yeşil biberlerin iki katından fazla C vitamini içeren kırmızı çeşidi. Bir orta boy kırmızı dolmalık biber yaklaşık 152 mg C vitamini içerir. Bunları salatalara, kızartmalara ve hatta en sevdiğiniz sosla birlikte çıtır bir atıştırmalık olarak ekleyin.