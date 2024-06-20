Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor

Vitamin dünyasının en üst düzeyde çoklu görev yapan C vitamini, her zaman her şeye bir çözümü olan o arkadaş gibidir. Biraz kötü mü hissediyorsun? C vitamini arkanızda. Parlayan, genç bir cilt mi istiyorsunuz? C vitamini iyi bir kurtarıcı. C vitamini içeren besinler vücudu sağlıklı tutmada hayati bir rol oynar. Ancak çoğu kişi C vitamininin sadece portakal ya da limonda olduğunu düşünür. Oysa durum sandığınızın tam tersi. C vitamini ihtiyacını karşılamak için yapabileceğiniz pek çok şey var.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 1

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinir, ancak faydaları bunun çok ötesine uzanır.

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Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 2

En önemli rollerinden biri kollajen sentezindedir. Kollajen cildimize, kemiklerimize ve bağ dokularımıza yapı sağlayan bir proteindir.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 3

Cildimizin sıkı ve genç kalmasına, eklemlerimizin esnek olmasına ve yaralarımızın düzgün iyileşmesine yardımcı olur.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 4

Ama hepsi bu değil. C vitamini aynı zamanda güçlü bir antioksidandır; bu da hücrelerimizi serbest radikaller olarak bilinen zararlı moleküllerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olduğu anlamına gelir.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 5

Bu, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Çalışmalar, daha yüksek C vitamini alımına sahip kişilerin kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve genel yaşam süresinin daha iyi olabileceğini göstermiştir.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 6

GÜNLÜK NE KADAR C VİTAMİNİNE İHTİYACIMIZ VAR?

Önerilen günlük C vitamini alımı yaşa, cinsiyete ve yaşam tarzına bağlı olarak değişir. Çoğu yetişkin için önerilen günlük ödenek (RDA) kadınlar için yaklaşık 75 mg ve erkekler için 90 mg'dır. Ancak sigara, stres ve hastalık gibi bazı faktörler C vitamini ihtiyacınızı artırabilir.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 7

Örneğin, sigara içenlerin oksidatif stresin ve C vitamininin metabolik döngüsünün artması nedeniyle günde ek 35 mg tüketmeleri önerilir

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 8

İskorbüt hastalığı olarak bilinen eksiklik, gelişmiş ülkelerde nadir görülse de birçok insan hala bu hayati besin maddesini yeterince alamıyor. Hafif eksiklik yorgunluk, diş eti kanaması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi semptomlara yol açabilir.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 9

BESLENMENİZE C VİTAMİNİ EKLEMENİN BAZI YOLLARI

Daha fazla C vitamini almanın tek yolunun narenciye olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Bu temel besin maddesinin alımını artırmanın birçok lezzetli ve benzersiz yolu vardır.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 10

Meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda C vitamini açısından da zengindir. Çilek, yaban mersini ve ahududu mükemmel kaynaklardır.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 11

Bir bardak çilek yaklaşık 85 mg C vitamini sağlar ve bu çoğu yetişkinin günlük ihtiyacından fazladır. Güne ferahlatıcı ve besleyici bir başlangıç ​​yapmak için bunları kahvaltı gevreğinize veya smoothielerinize eklemeyi deneyin.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 12

AKŞAM YEMEĞİNE BİBERLE RENK KATIN

Dolmalık biberler harika bir C vitamini kaynağıdır, özellikle de yeşil biberlerin iki katından fazla C vitamini içeren kırmızı çeşidi. Bir orta boy kırmızı dolmalık biber yaklaşık 152 mg C vitamini içerir. Bunları salatalara, kızartmalara ve hatta en sevdiğiniz sosla birlikte çıtır bir atıştırmalık olarak ekleyin.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 13

ISPANAK VE BROKOLİ

Ispanak gibi yapraklı yeşillikler sadece demir ve kalsiyumla dolu değildir, aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 14

Bir fincan çiğ ıspanak yaklaşık 8 mg C vitamini içerirken, bir fincan brokoli yaklaşık 80 mg C vitamini sağlar. Kızarmış pilavlara, salatalara, körilere ekleyerek veya biraz sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyerek diyetinize ekleyin.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 15

TROPİKAL MEYVELER

Kivi, mango ve ananas gibi tropik meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda C vitamini açısından da yüklüdür. Tek bir kivi size 70 mg'ın üzerinde C vitamini sağlayabilirken, bir fincan kıyılmış mango yaklaşık 60 mg C vitamini içerir. Atıştırmalık olarak, meyve salatası içinde veya tropik tatlar için bir smoothieye karıştırılarak tadını çıkarın.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 16

SUYUN İÇİNE LİMON VE PORTAKAL DİLİMİ EKLEYİN

Susuz kalmamak önemlidir ve bir miktar narenciye eklemek suyunuza C vitamini takviyesi sağlayabilir. Suyunuza limon, limon veya portakal dilimleri eklemeyi deneyin.

Genç kalmanın sırrı bu besinde gizli! Portakaldan 5 kat fazla C vitamini içeriyor, kolajen ihtiyacını karşılıyor - 17

Sadece içeceğinizi daha ferahlatıcı hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda gün boyunca ekstra C vitamini almanıza da yardımcı olacaktır. Bir dilim limon suyunuza yaklaşık 1 mg C vitamini katabilirken, bir dilim portakal yaklaşık 2 mg C vitamini ekler.

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