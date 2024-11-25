Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli

Dünyanın önde gelen onkologları, bu korkunç artış nedeniyle oldukça kaygılı olduklarını belirtirken, bazı uzmanlar safra kanseri yayılımının başlıca sebeplerinden birinin işlenmiş ürün ağırlıklı beslenme olduğunu savunuyor. Ancak bilim dünyası bu konuda net bir sonuca varamıyor.