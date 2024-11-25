Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli

Bilim dünyası, son dönemlerde gençler arasında artış gösteren safra kesesi kanserinin yayılımı konusunda oldukça endişeli. Kanserin artış nedeni hakkında kesin bir kanıya varılamadığını belirten uzmanlar, tehlikeli hastalığı ''salgın'' olarak değerlendiriyor.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 1

İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği'nin verilerine göre, 24-49 yaş aralığındaki İngilizlerde 1990'lı yılların başından bu yana mide ve bağırsak kanseri vakalarında yüzde 84'lük bir artış görüldü.

N-LIFE HABERLERİ

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 2

Dünyanın önde gelen onkologları, bu korkunç artış nedeniyle oldukça kaygılı olduklarını belirtirken, bazı uzmanlar safra kanseri yayılımının başlıca sebeplerinden birinin işlenmiş ürün ağırlıklı beslenme olduğunu savunuyor. Ancak bilim dünyası bu konuda net bir sonuca varamıyor.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 3

Safra kesesi, karaciğere yakın olan elma büyüklüğünde bir organdır ve vücudumuzun, tükettiğimiz yağları parçalamak için kullandığı bir madde olan safrayı depolamaktan sorumludur.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 4

Tüm dünyada nispeten nadir görülen bir kanser olan safra kesesi kanseri, son yıllarda özellikle Avrupalı gençler arasında ciddi bir artış göstermeye başladı.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 5

Onkolog Dr. Shivan Sivakumar, safra kesesi kanseri oranlarındaki artışı, bu yılın başlarında ''salgın'' olarak nitelendirmişti. Veriler, 90'lı yıllara kıyasla şu anda neredeyse iki kat daha fazla genç yetişkinin bu hastalığa yakalandığını ortaya koyuyor.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 6

Dünya Sağlık Örgütü'nde görev yapan Profesör Karol Sikora; sağlıksız beslenme, hava kirliliği, stres ve alkol gibi faktörlerin safra kesesi kanserinin bir salgına dönüşmesinde büyük bir etkisi olduğunu savunuyor.

Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 7

SAFRA KESESİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra kesesi kanserinin yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ciltte ve göz akında sararma
  • Üst karın bölgesinde ağrı
  • Sindirimle ilgili problemler
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İştahsızlık
  • Karın bölgesinde hissedilen kitleler
  • Zayıflama
  • Şişkinlik
  • Ateş
  • Koyu renkli idrar, beyaz renkte dışkı 
  • Vücut kaşıntısı


Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli - 8

SAFRA KESESİ KANSERİ TEHLİKELİ BİR KANSER TÜRÜ MÜDÜR?

Safra kesesi kanseri, tehlikeli bir kanser türüdür. Genellikle erken evrede belirti vermeden vücutta gelişebilir. İlerlediği durumda yayılma riski yüksek olduğu için tedavi sürecinde güçlükler ortaya çıkabilir. Erken teşhis edilirse cerrahi müdahale ile tedavi şansı artar ancak ileri vakalarda kemoterapi veya radyoterapi gerekebilir.

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