Gençler arasında yüzde 85 artış gösteren hastalık korku salıyor! Bilim insanları endişeli
Bilim dünyası, son dönemlerde gençler arasında artış gösteren safra kesesi kanserinin yayılımı konusunda oldukça endişeli. Kanserin artış nedeni hakkında kesin bir kanıya varılamadığını belirten uzmanlar, tehlikeli hastalığı ''salgın'' olarak değerlendiriyor.
İngiltere Kanser Araştırmaları Derneği'nin verilerine göre, 24-49 yaş aralığındaki İngilizlerde 1990'lı yılların başından bu yana mide ve bağırsak kanseri vakalarında yüzde 84'lük bir artış görüldü.