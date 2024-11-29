Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Meilan Han, kış aylarında sıklıkla görülen öksürük ve ses kısıklığı gibi sağlık sorunlarının akciğer kanseri belirtisi olabileceğini söyleyerek uyardı.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 1

Cancer Research verilerine göre, son yıllarda akciğer kanserine yakalanan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Akciğer sağlığı alanında çalışmalar yapan uzmanlar, akciğer kanseri belirtileri arasında geçmeyen öksürük ve ses kısıklığı gibi semtomların da yer alabileceğinin altını çiziyor.

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Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 2

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Meilan Han, ''Ses kısıklığı, kanserin tekrarlayan laringeal siniri sıkıştırması veya istila etmesiyle ortaya çıkar. Bu sinir, göğüs boşluğuna aort yayının altından geçerek gırtlağa geri döner'' ifadelerini kullandı. Ses kısıklığının zamanla kendiliğinden geçebildiğini belirten uzman isim, daha uzun süreli ses kısıklığı yaşanması durumunda mutlaka bir aile hekimine danışılması gerektiğini vurguladı.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 3

Akciğer kanserinin diğer belirtileri arasında göğüs, omuz ve sırt ağrısının yanı sıra yutma güçlüğü gibi semptomlar da yer alır. Birçok kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis oldukça önemlidir. Kanser vücuda yayıldığında, hastaların 5 yıldan fazla yaşama şansı yalnızca yüzde 15'tir.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 4

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu'na göre, akciğer kanseri teşhisi konan her 10 kişiden sadece biri 10 yıl hayatta kalabiliyor.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 5

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu gelişen ve tümörlerin oluşmasına yol açan bir kanser türüdür. Akciğer kanseri, genellikle sigara içenlerde daha yaygın olmakla birlikte; pasif içicilik, hava kirliliği, genetik faktörler ve bazı kimyasal maddelere maruz kalma gibi durumlarda da ortaya çıkabilir.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 6

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri erken aşamalarda genellikle belirti vermez, ancak hastalık ilerledikçe bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Uzun süre geçmeyen veya şiddetlenen öksürük, akciğer kanserinin en yaygın belirtilerindendir.

Balgamda kan görülmesi, akciğer kanserinin bir belirtisi olabilir. Akciğerlerdeki tümörler solunum yollarını daraltarak nefes almayı zorlaştırabilir.

Akciğer kanseri bazen göğüste ağrıya yol açabilir. Bu ağrı genellikle sürekli olabilir ve derin nefes alırken veya öksürürken şiddetlenebilir.

Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor - 7

Solunum yollarının tıkanması nedeniyle hırıltı şeklinde sesler duyulabilir. Vücutta enerji kaybı ve sürekli yorgunluk hissi sıkça karşılaşılan bir belirtidir. Kanserin ilerlediği durumlarda iştah kaybı ve açıklanamayan kilo kaybı görülebilir.

Akciğer kanseri, enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir, bu da sürekli bronşit veya zatürreye yol açabilir. Tümörlerin büyümesi yemek borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk oluşturabilir.

Akciğer kanserinin belirtileri, başka hastalıklarla da karışabileceği için herhangi bir belirti fark edildiğinde bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis, tedavi sürecinde başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

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