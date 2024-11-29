Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor

Solunum yollarının tıkanması nedeniyle hırıltı şeklinde sesler duyulabilir. Vücutta enerji kaybı ve sürekli yorgunluk hissi sıkça karşılaşılan bir belirtidir. Kanserin ilerlediği durumlarda iştah kaybı ve açıklanamayan kilo kaybı görülebilir.

Akciğer kanseri, enfeksiyonlara yatkınlık yaratabilir, bu da sürekli bronşit veya zatürreye yol açabilir. Tümörlerin büyümesi yemek borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk oluşturabilir.

Akciğer kanserinin belirtileri, başka hastalıklarla da karışabileceği için herhangi bir belirti fark edildiğinde bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis, tedavi sürecinde başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir.