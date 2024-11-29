Gençlerde kanserin en yaygın belirtisiymiş! Genellikle kış hastalıklarıyla karıştırılıyor
Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Meilan Han, kış aylarında sıklıkla görülen öksürük ve ses kısıklığı gibi sağlık sorunlarının akciğer kanseri belirtisi olabileceğini söyleyerek uyardı.
Cancer Research verilerine göre, son yıllarda akciğer kanserine yakalanan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Akciğer sağlığı alanında çalışmalar yapan uzmanlar, akciğer kanseri belirtileri arasında geçmeyen öksürük ve ses kısıklığı gibi semtomların da yer alabileceğinin altını çiziyor.