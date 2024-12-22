Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor
Protein, vitaminler, sağlıklı yağlar açısından zengin olan ceviz, badem ve fıstık gibi kuruyemişlerin, beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. Sosyal medyada tıp alanında içerikler üreten Dr. Karan Rajan, düzenli kuruyemiş tüketiminin, bağırsakları koruyarak kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti. Fenomen doktor, TikTok hesabından paylaştığı videoda, bağırsak dostu diğer besinleri de tek tek sıraladı.
Londra'da görev yapan Dr. Karan Rajan, kivinin kabızlığı önleyen besinlerin başında geldiğini açıkladı. Lif açısından zengin bir meyve olan kivi, bağırsaktan su çekip jel halini alarak dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırır. Dr. Rajan, kivi ve benzeri besinlerin müshil etkisi yaratabildiğini ancak tüketirken, yan etkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.