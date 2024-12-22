Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor

Protein, vitaminler, sağlıklı yağlar açısından zengin olan ceviz, badem ve fıstık gibi kuruyemişlerin, beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. Sosyal medyada tıp alanında içerikler üreten Dr. Karan Rajan, düzenli kuruyemiş tüketiminin, bağırsakları koruyarak kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti. Fenomen doktor, TikTok hesabından paylaştığı videoda, bağırsak dostu diğer besinleri de tek tek sıraladı.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 1

Londra'da görev yapan Dr. Karan Rajan, kivinin kabızlığı önleyen besinlerin başında geldiğini açıkladı. Lif açısından zengin bir meyve olan kivi, bağırsaktan su çekip jel halini alarak dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini artırır. Dr. Rajan, kivi ve benzeri besinlerin müshil etkisi yaratabildiğini ancak tüketirken, yan etkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 2

Çözünür lif oranı yüksek besinler arasında incir, avokado, keten tohumu ve elma da bulunuyor.

Uzmanlar, sık sık yaşanan kabızlığın bağırsak kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, kronik kabızlığın sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini bir buçuk kat artırdığını ortaya koydu. Bu duruma, atık maddelerin bağırsakta birikmesiyle oluşan toksinlerin neden olduğu düşünülüyor.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 3

Dr. Rajan, kahvenin de bağırsak sağlığı için faydalı bir seçenek olduğunu ifade etti. Kahvenin, yağlı karaciğer hastalığı ve siroz riskini azalttığı biliniyor. Kahve, çözünür lifler ve polifenoller içerdiği için bakterileri besleyip bağırsak hareketlerini de düzenliyor.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 4

Dr. Rajan'ın ''bağırsak dostu besinler'' listesinde üçüncü sırada, kuruyemişler yer alıyor. Badem, ceviz ve fıstık gibi kuruyemişler, bağırsaktaki mikrobiyoçeşitliliği destekleyen prebiyotik lifler içerir. Uzman isim, düzenli olarak günde 20-30 gram kuruyemiş tüketmenin, vücuttaki iltihabı azaltarak bağırsaklardaki sağlıklı bakteri çeşitliliğini artırdığını ve kolon kanseri riskini azalttığını vurguladı.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 5

Fenomen doktorun listesinin 4. sırasında ise yoğurt bulunuyor. Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi canlı aktif kültürler barındıran yoğurdun, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceği biliniyor.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 6

Bağırsak sağlığını korumak için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimi büyük önem taşır. Lif açısından zengin gıdalar, bağırsak florasını desteklerken; işlenmiş gıdalardan ve aşırı şekerli, yağlı besinlerden kaçınılması gerekir.

Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor - 7

Stresin yönetilmesi, yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı teknikler de bağırsakların sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Antibiyotiklerin yalnızca doktor önerisiyle kullanılması, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur.

Gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uymak, bakteriyel enfeksiyonlardan korunmak adına oldukça önemlidir. 

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