Genel cerrah ''Kolon kanserini önlüyor'' diyerek ısrarla tavsiye etti: Günde bir avuç tüketmek bile yetiyor

Dr. Rajan, kahvenin de bağırsak sağlığı için faydalı bir seçenek olduğunu ifade etti. Kahvenin, yağlı karaciğer hastalığı ve siroz riskini azalttığı biliniyor. Kahve, çözünür lifler ve polifenoller içerdiği için bakterileri besleyip bağırsak hareketlerini de düzenliyor.