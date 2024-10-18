Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı

Bilim insanları, uzun yıllar süren kronik kaşıntıların sebebinin egzamanın yanı sıra kanser belirtisi de olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı - 1

Birleşik Krallık'ın Dorset bölgesinde yaşayan Martyn Pring, uzun yıllardır kaşıntı problemiyle mücade ediyordu. Doktorların verdiği ilaçların hiçbir işe yaramadığını söyleyen İngiliz kadın, bazen cildini kanatana kadar kaşıyordu. Bu problem yüzünden vücudunun birçok bölgesinde yaralar çıktığını söyleyen Pring, dışarıya çıktığında eldiven takmak zorunda kalıyordu.

N-LIFE HABERLERİ

Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı - 2

Üniversitede öğretim görevlisi olan Martyn Pring, "Piyasadaki bütün yatıştırıcı losyonları ve ilaçları denedim ancak hiçbir fayda göremedim. Bazen haftalar süren kaşıntılarım oluyordu ve hastaneye kaldırılıyordum. Yatağa bandajlandığım zamanlar bile oldu, hiçbir şekilde kıpırdayamıyordum'' dedi.

Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı - 3

Martin Pring'in kaşıntısına egzama teşhisi konuldu ancak ilaçlar yine fayda etmedi. Doktorlar, 2018 yılında piyasaya sürülen bir aşı ile Pring'in sorununa kısmen çözüm bulurken; bilim insanları; bu tür yıllar süren kaşıntıların karaciğer fonksiyonlarının zayıfladığına işaret edebileceği konusunda uyardı. Bazı uzmanlar ise bu problemin tiroid ve böbrek kanseri belirtisi olabileceğinin altını çizdi.

Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı - 4

Altı kişiden biri, belirgin bir cilt rahatsızlığı olmadığı halde vücudun her yerine yayılan genel bir kaşıntıdan muzdarip. Primary Care Dermatology Society'ye göre, bu rakam yaşlı insanlarda daha fazla görülüyor.

Harvardlı uzmanlar, ciltte yaşayan ''staphylococcus aureus'' isimli yaygın bir mikrobun, egzama gibi cilt rahatsızlığı yaşayan kişilerdeki kaşıntının nedeni olabileceğini keşfetti.

Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı - 5

Normalde insanların yaklaşık yüzde 30'unda zararsız bir şekilde yaşayan mikrop, egzamalı kişilerde daha yüksek miktarlarda bulunabiliyor. Bu mikrop, cilt sinirlerindeki proteini aktive eden bir kimyasal olan proteaz V8'i salgılar. Aktive olduğunda ise deriden beyne sinyaller iletir ve bu da kaşınma isteğine neden olur.

Uzmanlar, kaşıntının genellikle kanserin ilerleyen evrelerinde ortaya çıkabileceği konusunda da uyarıyor. Sistemik kanserlerde görülebilen kaşıntıya, genellikle yorgunluk ve sarılık da eşlik edebiliyor.

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