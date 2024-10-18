Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı

Normalde insanların yaklaşık yüzde 30'unda zararsız bir şekilde yaşayan mikrop, egzamalı kişilerde daha yüksek miktarlarda bulunabiliyor. Bu mikrop, cilt sinirlerindeki proteini aktive eden bir kimyasal olan proteaz V8'i salgılar. Aktive olduğunda ise deriden beyne sinyaller iletir ve bu da kaşınma isteğine neden olur.

Uzmanlar, kaşıntının genellikle kanserin ilerleyen evrelerinde ortaya çıkabileceği konusunda da uyarıyor. Sistemik kanserlerde görülebilen kaşıntıya, genellikle yorgunluk ve sarılık da eşlik edebiliyor.