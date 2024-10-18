Genellikle egzamayla karıştırılıyor! Kanserin en sinsi belirtisi: Harvardlı uzmanlar uyardı
Bilim insanları, uzun yıllar süren kronik kaşıntıların sebebinin egzamanın yanı sıra kanser belirtisi de olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Birleşik Krallık'ın Dorset bölgesinde yaşayan Martyn Pring, uzun yıllardır kaşıntı problemiyle mücade ediyordu. Doktorların verdiği ilaçların hiçbir işe yaramadığını söyleyen İngiliz kadın, bazen cildini kanatana kadar kaşıyordu. Bu problem yüzünden vücudunun birçok bölgesinde yaralar çıktığını söyleyen Pring, dışarıya çıktığında eldiven takmak zorunda kalıyordu.