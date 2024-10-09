Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer?

Geniz akıntısı tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Alerjiler için antihistaminikler, enfeksiyonlar için ise gerektiğinde antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ayrıca, bol sıvı tüketimi, tuzlu su gargaraları veya buhar inhalasyonu gibi yöntemler de semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Eğer geniz akıntısı uzun süre devam ederse ya da şiddetliyse, bir doktora danışmak önemlidir.