Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer?
Geniz akıntısı, rahatsız edici olsa da, çoğu durumda ciddi bir sağlık sorunu değildir. Tedavi yöntemleri, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Genellikle soğuk algınlığı, alerjiler, sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonları gibi durumlar nedeniyle oluşur. Peki, geniz akıntısı nasıl geçer?
Geniz akıntısı, burun ve sinüslerden boğaza doğru akan mukusun oluşturduğu bir durumdur. Genellikle soğuk algınlığı, alerji, sinüzit veya diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.
Geniz akıntısı belirtileri arasında şunlar bulunur:
Boğazda tahriş: Sürekli bir rahatsızlık hissi veya kaşıntı.
Öksürük: Özellikle gece uyku sırasında kötüleşen bir öksürük.
Bad breath: Ağızda kötü koku.
Yutma güçlüğü: Mukusun yutulmasında zorluk.
Burun tıkanıklığı: Genellikle birlikte görülen bir belirti.