Gerekenden fazla chia tohumu mu tüketiyorsunuz? Ortaya çıkabilecek sağlık sorunları
Chia tohumları; Omega-3, lif, protein ve antioksidanlarla dolu minik güç merkezleridir. Ancak çoğu "süper gıdada" olduğu gibi, daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez. Chia tohumlarını aşırı yemek bağırsaklarınıza zarar verebilir, rahatsızlığa neden olabilir ve hatta dikkatli olmazsanız ciddi sağlık riskleri bile oluşturabilir. Bu yüzden şeker gibi yemek kaşığıyla geri atıyorsanız, küçük bir chia kontrolü yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Aşırıya kaçtığınızda bazı sağşık problemleri yaşayabilirsiniz.
ŞİŞKİNLİK
Chia tohumları lif açısından zengindir. 2 yemek kaşığı başına yaklaşık 10 gram. Bu, doğru miktarda sindirim için harika olsa da, çok fazla olması bağırsaklarınızı bir gaz odasına dönüştürebilir. Vücudunuza uyum sağlaması için zaman vermeden aniden chia alımınızı artırırsanız, rahatsız edici şişkinlik, gaz ve mide krampları yaşayabilirsiniz. Sindirim sisteminizin bu lifi işlemesi için suya ihtiyacı vardır ve yeterli sıvı olmadan ters tepebilir. Bu yüzden sabah chia pudinginizden sonra kendinizi bir balon gibi şişmiş hissediyorsanız, tüketmeye biraz ara verebilirsiniz.