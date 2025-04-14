Gerekenden fazla chia tohumu mu tüketiyorsunuz? Ortaya çıkabilecek sağlık sorunları

FAZLA KALORİ

Sürpriz! Chia tohumları besin açısından yoğun olsa da kalorisiz değildir. İki yemek kaşığı yaklaşık 130 kalori içerir. Her smoothie, atıştırmalık ve salataya düşüncesizce chia atıyorsanız, bu kaloriler birikir. Ayrıca, pudingler ve granola barlar gibi birçok chia bazlı tarifte şeker, fındık veya hindistan cevizi sütü bulunur; bu da sağlıklı atıştırmalığınızı gizli bir mini öğün haline getirir. Aşırı tüketim, porsiyon kontrolü yapılmazsa kilo kaybını engelleyebilir veya hatta istenmeyen kilo alımına neden olabilir. Bu yüzden chia'nızın tadını çıkarın, ancak unutmayın; sağlıklı olması sınırsız olduğu anlamına gelmez.