Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor

Soğuk ve nemli ortam, özellikle soğanlar ve sarımsaklar için büyük risk oluşturur. Soğan ve sarımsağın üzerinde siyah bir küf oluşabilir. Bu küf; böbrek hasarı, akciğer enfeksiyonları, mantar kulak enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonlar gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.