Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor

Gıda bilimcisi Dr. Margarethe Cooper, bazı gıdaların kuru ortamda saklanması ve buzdolabına konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzman isim, besinlerin yanlış şekilde saklanmasının, küf oluşumunu hızlandırarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinin altını çiziyor.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 1

Konserve gıdaların buzdolabında saklanmaması gerektiği, uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak Dr. Margarethe Cooper; salatalık, zencefil ve soğan gibi besinlerin de buzdolabına konulmaması gerektiğini belirtti.

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Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 2

Bu gıdaların buzdolabında saklanması, küf oluşumu hızlandırmasının yanı sıra gıdanın dokusunda bozulmalara da yol açabiliyor.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 3

Soğuk ve nemli ortam, özellikle soğanlar ve sarımsaklar için büyük risk oluşturur. Soğan ve sarımsağın üzerinde siyah bir küf oluşabilir. Bu küf; böbrek hasarı, akciğer enfeksiyonları, mantar kulak enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonlar gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 4

Arizona Üniversitesi'nden gıda güvenliği ve mikrobiyoloji uzmanı Dr. Margarethe Cooper, soğanların serin, iyi havalandırılan, kuru bir yerde saklanmasının, raf ömürlerini üç ila altı aya kadar uzatabileceğini belirtiyor.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 5

Buzdolabında saklanan zencefilin üzerinde de Penicillium brevicompactum gibi zararlı küfler meydana gelebilir. Bu küflerin sporları solunması, ortaya solunum problemlerinin çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ağız yoluyla alınması durumunda ise bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve mide-bağırsak sorunlarına yol açabilir.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 6

Salatalıklar da soğuk ve nemli ortamdan olumsuz etkilenir. Soğutma, salatalıkların çürümesini hızlandırarak lezzetlerini bozar. Ayrıca, nemli ortamda küf oluşumu hızlanır ve çürüyen salatalıklarda zararlı bakteriler üreyebilir.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 7

Renkli biberler de buzdolabına konulduğunda, soğuk ve nemli ortam nedeniyle çıtırlığını kaybederek yumuşar.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 8

BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN DİĞER GIDALAR

Domates, buzdolabında saklandığında bozulur. Oda sıcaklığında saklanan domateslerin tadı daha iyi korunur.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 9

Bal, soğutulduğunda kristalleşebilir ve katılaşabilir. Açılmış kavanozlar, buzdolabında saklanmamalıdır.

Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor - 10

Çikolata buzdolabında saklandığında yüzeyinde beyaz lekeler oluşabilir. Bu, şekerin eriyip nemle birleşerek kristalleşmesinden kaynaklanır.

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