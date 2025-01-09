Gıda bilimcisi uyardı! Bu 8 besini sakın buzdolabına koymayın: Böbrek hasarına yol açıyor
Gıda bilimcisi Dr. Margarethe Cooper, bazı gıdaların kuru ortamda saklanması ve buzdolabına konulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzman isim, besinlerin yanlış şekilde saklanmasının, küf oluşumunu hızlandırarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinin altını çiziyor.
Konserve gıdaların buzdolabında saklanmaması gerektiği, uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak Dr. Margarethe Cooper; salatalık, zencefil ve soğan gibi besinlerin de buzdolabına konulmaması gerektiğini belirtti.