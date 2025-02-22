Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi
Yeni bir çalışma, glutensiz yiyeceklerin her zaman daha sağlıklı olduğu fikrine meydan okuyarak, lif ve protein gibi temel besin maddelerinden yoksunken genellikle daha fazla şeker ve kalori içerdiklerini ortaya koyuyor. Bu bulgular, glutensiz yiyeceklerin gluten intoleransı olmayan kişilerde kilo kaybına yardımcı olmak yerine kilo alımına yol açabileceğini öne sürüyor.
Glutensiz yiyecekler ünlüler ve sağlıklı yaşam tutkunları arasında çok popüler. Yıllar geçtikçe, 'karbonhidratsız' olduklarına inanıldığı için sağlıklı oldukları ününü kazandılar. Birçok kişi bunları kilo vermeye uygun olarak görüyor. Ancak yeni bir çalışma bunun aksini öne sürdü.