Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi

Gluten, buğday, arpa, çavdar ve diğer tahıllarda bulunan bir proteindir. Çölyak hastalığı ve gluten intoleransı olan birçok kişi, meyve, sebze, et ve yumurta gibi glutensiz yiyeceklerin yanı sıra glutensiz ekmek veya makarna gibi işlenmiş yiyecekleri tercih ediyor. Ancak, glutensiz yiyeceklerin, özellikle de işlenmiş olanların herkese göre olmadığı anlaşılıyor çünkü bunlar gizli şeker ve kalori açısından yüksek olabilir ve lif ve protein gibi temel besin maddelerinden yoksundur.