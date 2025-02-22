Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi

Yeni bir çalışma, glutensiz yiyeceklerin her zaman daha sağlıklı olduğu fikrine meydan okuyarak, lif ve protein gibi temel besin maddelerinden yoksunken genellikle daha fazla şeker ve kalori içerdiklerini ortaya koyuyor. Bu bulgular, glutensiz yiyeceklerin gluten intoleransı olmayan kişilerde kilo kaybına yardımcı olmak yerine kilo alımına yol açabileceğini öne sürüyor.

Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 1

Glutensiz yiyecekler ünlüler ve sağlıklı yaşam tutkunları arasında çok popüler. Yıllar geçtikçe, 'karbonhidratsız' olduklarına inanıldığı için sağlıklı oldukları ününü kazandılar. Birçok kişi bunları kilo vermeye uygun olarak görüyor. Ancak yeni bir çalışma bunun aksini öne sürdü.

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Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 2

Gluten, buğday, arpa, çavdar ve diğer tahıllarda bulunan bir proteindir. Çölyak hastalığı ve gluten intoleransı olan birçok kişi, meyve, sebze, et ve yumurta gibi glutensiz yiyeceklerin yanı sıra glutensiz ekmek veya makarna gibi işlenmiş yiyecekleri tercih ediyor. Ancak, glutensiz yiyeceklerin, özellikle de işlenmiş olanların herkese göre olmadığı anlaşılıyor çünkü bunlar gizli şeker ve kalori açısından yüksek olabilir ve lif ve protein gibi temel besin maddelerinden yoksundur.

Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 3

Plant Foods for Human Nutrition dergisinde yayınlanan bu çalışma için araştırmacılar, 39 glutensiz ürünü inceledi ve besin içeriklerini diğer gluten dolu alternatiflerle karşılaştırdı.

Glutensiz yiyeceklerin birçok besin maddesinden yoksun olduğu bulundu. Özellikle muadillerine göre daha az protein ve daha fazla şeker ve kalori içeriyordu.


Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 4

GLUTENSİZ BESİNLER KİLO ALIMINA NEDEN OLUR MU?

Uzmanlar, porsiyonları kontrol etmediğiniz veya meyve, sebze ve yağsız proteinler gibi tam gıdalara düşkün olmadığınız sürece glutensiz bir diyetle kilo veremeyeceğinizi söylüyor. İşlenmiş glutensiz yiyecekler yemek kesinlikle kilo alma tuzağı olabilir.

Glutensiz yiyecekler, gluten alerjisi veya hassasiyeti olan kişilere yöneliktir. Bu tür intoleransları olan kişiler ishal, mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, kusma, kabızlık, kızarıklık, akne ve kuru cilt gibi semptomlar yaşayabilir. Ancak alerjisi olmayan kişiler, kilo kaybı yerine bel çevresine santim ekleyebilecekleri için glütensiz yiyecekler yemekten kaçınmalıdır.


Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 5

Nutrients dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, glütensiz diyet uygulayan hastaların %81'inin iki yıllık bir süre içinde kilo aldığını buldu.

Bir diğerinde, çölyak hastalığı olan kişilerin BMI'si glütensiz diyet uyguladıktan sonra ortalama 24'ten 24,6'ya çıktı.


Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 6

Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Clemson Üniversitesi'nde moleküler üreme profesörü olan Sachin Rustgi, birçok glütensiz ürünün çoğunlukla bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak ve kabızlığı önleyerek sindirim sağlığını destekleyen çözünmeyen bir lif olan arabinoksilanın zengin kaynakları olan buğday, çavdar, arpa ve yulaftan yoksun olduğunu söyledi.


Glutensiz yiyecekler kilo mu aldırıyor? Bilinmeyen etkisi - 7

Çalışma, glütensiz bir diyet uygulamanın veya raflardan glütensiz ürünler seçmenin, proteine ​​​​karşı toleransı olmayan kişiler için iyi bir fikir olmadığını vurguluyor.

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