Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor
“Güneş vitamini” olarak bilinen D vitamini, kemik sağlığının korunmasında kalsiyumla birlikte hayati bir role sahip. Ancak, yeterli D vitamini olmaması durumunda vücutta özellikle saç ve cilt sağlığında önemli sorunlar ortaya çıkabiliyor.
D vitamini, saç köklerinin aktif kalması ve sağlıklı saç uzaması için kritik bir vitamin. Eksikliği saç köklerinin normal işlevini yitirmesine neden olarak saçlarda incelme ve dökülmeye yol açabiliyor.