Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor

CİLT SAĞLIĞINDA D VİTAMİNİ

D vitamini aynı zamanda cilt sağlığı için de vazgeçilmez. Cildin kendini yenileme ve onarma kapasitesini destekleyen vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirerek cilt enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Eksikliği ise kuru, pullu ve hassas cilt, yavaş iyileşen yaralar ile donuk ve lekeli cilt görünümüne neden olabiliyor. Ayrıca, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının artmasına da zemin hazırlayabiliyor.





