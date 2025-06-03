Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor

“Güneş vitamini” olarak bilinen D vitamini, kemik sağlığının korunmasında kalsiyumla birlikte hayati bir role sahip. Ancak, yeterli D vitamini olmaması durumunda vücutta özellikle saç ve cilt sağlığında önemli sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 1

D vitamini, saç köklerinin aktif kalması ve sağlıklı saç uzaması için kritik bir vitamin. Eksikliği saç köklerinin normal işlevini yitirmesine neden olarak saçlarda incelme ve dökülmeye yol açabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 2

Uzmanlar, düşük D vitamini seviyesinin saç köklerinin büyüme sürecini kısalttığını, bunun da saçlarda seyrelme ve bölgesel dökülmelere zemin hazırladığını belirtiyor. Ayrıca, otoimmün bir rahatsızlık olan alopesi areata gibi saç dökülmesi sorunlarının da D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 3

CİLT SAĞLIĞINDA D VİTAMİNİ

D vitamini aynı zamanda cilt sağlığı için de vazgeçilmez. Cildin kendini yenileme ve onarma kapasitesini destekleyen vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirerek cilt enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Eksikliği ise kuru, pullu ve hassas cilt, yavaş iyileşen yaralar ile donuk ve lekeli cilt görünümüne neden olabiliyor. Ayrıca, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının artmasına da zemin hazırlayabiliyor.


Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 4

D vitamini eksikliğine bağlı saç dökülmesi yavaş ilerlediği için, çoğu zaman stres, yaşlanma ya da mevsimsel değişikliklerle karıştırılabiliyor. Benzer şekilde, kuru cilt şikayetleri de pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceği için bu vitamin eksikliği sıklıkla fark edilmiyor.


Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 5

KİMLER DAHA RİSKLİ?

Uzmanlar, özellikle güneş ışığına yeterince maruz kalmayan, koyu tenli, yaşlı bireyler ve belirli sağlık sorunları olanların D vitamini eksikliği açısından daha riskli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, güneş kremi kullanımı ve cildi kapatan giysiler de D vitamini sentezini olumsuz etkileyebiliyor.


Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 6

SAĞLIKLI SAÇ VE CİLT İÇİN NE YAPMALI?

Sağlık uzmanları, “güvenli güneş ışığı” almanın önemine dikkat çekiyor. Sabah erken saatlerde, cilt yüzeyinin küçük bir bölümüne 10-30 dakika kadar güneş almak, vücudun D vitamini üretimini destekliyor.

Görmezden geliniyor ama D vitamini eksikliği belirtisi: Saç ve ciltte kendini gösteriyor - 7

Beslenmede ise somon, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı, mantar ve zenginleştirilmiş süt ürünlerinin tüketilmesi öneriliyor. Eksiklik durumunda ise doktor kontrolünde D vitamini takviyeleri alınabiliyor.

Yeterli D vitamini seviyesinin korunması, sadece kemik sağlığı değil; sağlıklı saç ve canlı bir cilt için de büyük önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER