Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var
Yüksek kolesterol sessiz bir katil olarak tanımlanıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Kan damarlarında sessizce birikiyor, atardamarları yavaşça tıkıyor ve kalbi ve beyni riske atıyor. Çoğu kişi bunu yalnızca testlerin ortaya çıkarabileceğine inanıyor, ancak vücut bazen küçük ipuçları veriyor. İşte yüksek kolesterol seviyelerinin görmezden geldiğimiz 5 belirtisi.
Her ağrı veya şişlik bir işaret değildir, ancak bu daha az bilinen işaretlerden bazıları daha yakından incelenmeyi hak ediyor. İşte yükselen kolesterol seviyelerine işaret ediyor olabilecek 5 semptom.