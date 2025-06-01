Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var

Yüksek kolesterol sessiz bir katil olarak tanımlanıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Kan damarlarında sessizce birikiyor, atardamarları yavaşça tıkıyor ve kalbi ve beyni riske atıyor. Çoğu kişi bunu yalnızca testlerin ortaya çıkarabileceğine inanıyor, ancak vücut bazen küçük ipuçları veriyor. İşte yüksek kolesterol seviyelerinin görmezden geldiğimiz 5 belirtisi.

Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 1

Her ağrı veya şişlik bir işaret değildir, ancak bu daha az bilinen işaretlerden bazıları daha yakından incelenmeyi hak ediyor. İşte yükselen kolesterol seviyelerine işaret ediyor olabilecek 5 semptom.

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Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 2

GÖZ BEBEKLERİNDE SARILIK

Gözlerin köşelerine yakın bu küçük, düz, sarı şişlikler yaşlanma veya yorgunluk belirtileri olarak göz ardı edilir.

Bu birikintiler aslında kolesterolden oluşur. Ksantelazma olarak adlandırılırlar ve kan dolaşımında yağ biriktiğinde cildin altında oluşurlar. Ksantelazması olan bireyler, diğer semptomlar olmasa bile kalp hastalığı açısından daha yüksek risk altındadır. Tek başına zararlı değildir, ancak daha derin bir şeyin yüzeysel bir işareti olabilir.

Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 3

BACAKLARDA KARINCALANMA

Bu karıncalanma genellikle sinir sorunları veya kötü duruşla, özellikle uzun saatler oturduktan sonra bağlantılıdır.

Kolesterol seviyeleri yüksek olduğunda, yağ birikintilerinin uzuvlara kan akışını kısıtladığı bir durum olan periferik arter hastalığına (PAD) yol açabilir. Azalmış dolaşım uyuşukluğa, kramplara veya hatta yanma hissine neden olabilir. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'ne göre, bu işaretler kolesterolün atardamarlara zarar verdiğinin erken uyarılarıdır.


Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 4

AĞIRLIK HİSSİ

Hafif fiziksel aktiviteden sonra nefes daraldığında veya bacaklar ağırlaştığında yorgunluk veya yaşlanma suçlanır.

Bu, yüksek kolesterolden kaynaklanan plak birikimi nedeniyle kalp kaslarına giden kan akışının tehlikeye girdiğinin işareti olabilir. Tam gelişmiş bir göğüs ağrısı olmayabilir, ancak bu sessiz yorgunluk veya ağırlık kalbin oksijen için ağlaması olabilir. Bu, sınırda kolesterol sorunları olan kişilerde en çok gözden kaçan belirtilerden biridir.


Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 5

KORNEANIN ETRAFINDA GRİ HALKA

İrisin etrafındaki bu halka yaşlanmanın zararsız bir parçası olarak kabul edilir.

Arcus senilis olarak bilinir ve lipid (yağ) birikintilerinden oluşur. Yaşlı yetişkinlerde yaygın olsa da, 45 yaşından önce ortaya çıkarsa, tehlikeli derecede yüksek kolesterole neden olan genetik bir durum olan ailesel hiperkolesterolemi ile bağlantılı olabilir. Bu halkanın erken ortaya çıkması, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanlarda bir lipid profili testi gerektirir.

Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var - 6

AÇIKLANMAYAN GÖĞÜS AĞRISI

Üst karın, çene veya kürek kemikleri arasındaki ağrı asitliğe veya kas gerginliğine bağlanır.
Yüksek kolesterol sadece kalbin yakınındaki atardamarları tıkamaz.

Diğer bölgelerdeki kan damarlarını da etkileyebilir. Bu bölgelere kan sağlayan atardamarlar daralırsa, kardiyak görünmeyen garip rahatsızlık desenlerine neden olabilir. Kalp krizi geçiren birçok kişi, olaydan önceki günlerde veya haftalarda bu sıra dışı ağrı bölgelerini bildirir.

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