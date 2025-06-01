Görmezden geliniyor ama yüksek kolesterolün işareti: Çoğu kişide bu belirti var

AÇIKLANMAYAN GÖĞÜS AĞRISI

Üst karın, çene veya kürek kemikleri arasındaki ağrı asitliğe veya kas gerginliğine bağlanır.

Yüksek kolesterol sadece kalbin yakınındaki atardamarları tıkamaz.

Diğer bölgelerdeki kan damarlarını da etkileyebilir. Bu bölgelere kan sağlayan atardamarlar daralırsa, kardiyak görünmeyen garip rahatsızlık desenlerine neden olabilir. Kalp krizi geçiren birçok kişi, olaydan önceki günlerde veya haftalarda bu sıra dışı ağrı bölgelerini bildirir.

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