Göz sağlığını iyileştiren kuruyemişler: A, C ve E vitaminleri ve çinko zengini
Kaju, ceviz, badem, fıstık, kuru üzüm, hurma ve kayısı gibi kuruyemişler ve kuru meyveler göz sağlığını iyileştirmek için gerekli besinleri sağlar. Yaşa bağlı göz rahatsızlıklarını önlemeye ve genel görüşü iyileştirmeye yardımcı olan vitaminler, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sağlarlar. Bunları dengeli bir diyete dahil etmek optimum göz fonksiyonunu destekler.
Görmeyi doğal olarak keskinleştirmek için çareler bulmak, ekran maruziyetinin sürekli olduğu günümüzün dijital çağında özellikle önemlidir. Kuruyemişler zaten vücudumuz için en sağlıklı atıştırmalıktır ve ona birkaç önemli besin sağlar, aynı zamanda görüşünüzü de geliştirebilirler.
Kuruyemişler ve kuru meyveler çeşitli mekanizmalar aracılığıyla göz sağlığını destekleyen temel besinleri içerir. Bu kuru meyveler sağlıklı görüşü korumak için temel olan A, C ve E vitaminleri, çinko ve omega-3 yağ asitleri gibi kritik besinleri sağlar. Ayrıca gözleri UV ışınlarından ve oksidatif stresten koruyan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerirler.