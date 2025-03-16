Göz sağlığını iyileştiren kuruyemişler: A, C ve E vitaminleri ve çinko zengini

HURMA

Hurma, lutein ve A vitamini içeriği sayesinde hem doğal tatlılık hem de göz sağlığı yararları sunar. Lif içeriği, diyabetle ilişkili göz komplikasyonlarını önlemek için çok önemli olan sabit kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur.



KAYISI



Kuru kayısı, özellikle düzgün retina fonksiyonu ve gece körlüğünün önlenmesi için gerekli olan A vitamini içeriğiyle dikkat çeker.

Ayrıca vücutta A vitaminine dönüşen beta-karoten içerir.

Bu kuru meyveler faydalı olsa da, optimum göz sağlığı için dengeli bir diyetin parçası olmalıdır. Farklı kuru meyvelerin bir kombinasyonu, görüşü korumak ve iyileştirmek için birlikte çalışan çeşitli besinler sağlar. Kuru meyveleri çiğ yemekten hoşlanmayanlar, yine de faydalarından yararlanmak için bunları tariflere dahil edebilir.