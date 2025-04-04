Göz sağlığınızı iyileştirecek en iyi vitaminler ve mineraller

Bahar mevsimi yemyeşil çevre ve tüm güzelliğiyle gözlerinize bir ziyafet olabilir. Ancak, aynı zamanda mevsimsel alerjilerin zirve yaptığı ve göz sağlığınızı etkileyebileceği zamandır. Bu dönemde havadaki yüksek toz ve polen miktarı nedeniyle bulanık, kırmızı ve yorgun gözler yaygındır.

Güneş gözlüğü ve şapka takmak, ellerinizi ve gözlerinizi düzenli olarak yıkamak ve evde bir hava temizleyici kullanmak bu sorunların çoğunu çözebilir.

Göz sağlığınızı artırmak için diyetinize dikkat etmeniz ve temel besinleri dahil etmeniz de önemlidir. İşte bu mevsimde görmenize iyi gelebilecek vitamin ve takviyelerin bir listesi:





