Günde 1 avokado yiyince ne olur? Sağlık için süper kahraman
Uzun yıllardır sağlıklı yaşamın sembolü olarak bilinen elma, "Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözüyle hafızalara kazındı. Ancak beslenme dünyasında yeni bir yıldız parlıyor: avokado. Sağlık bilincine sahip bireylerin alışveriş sepetlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yeşil ve kremsi meyve, sahip olduğu besin değerleriyle dikkat çekiyor.
Beslenme uzmanları, avokadonun sağladığı uzun süreli enerji, tok tutma özelliği ve içerdiği sağlıklı yağlarla onu diyet listelerinin baş köşesine yerleştiriyor.