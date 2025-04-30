Günde 1 avokado yiyince ne olur? Sağlık için süper kahraman

Elmalar hâlâ lif ve antioksidan açısından değerli bir atıştırmalık. Kolay taşınabilir oluşları ve düşük kalorili yapılarıyla sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyorlar. Ancak avokado, daha uzun süre tok tutması ve daha yoğun besin içeriğiyle özellikle gün içinde sürekli enerji ihtiyacı duyan bireyler için daha cazip bir alternatif sunuyor.





