Günde 1 muz yiyince ne olur Bu süper meyveyi tüketmek için 5 neden

2. KALP SAĞLIĞINA DESTEK

Muz, potasyumun yanı sıra çözünür lif açısından da zengin. Bu lif, "kötü" LDL kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıkların kontrolüne yardımcı oluyor. Kahvaltılık yulafın içine doğranan bir muz, hem lif alımını artırıyor hem de güne sağlıklı bir başlangıç sağlıyor.



3. DOĞAL MAGNEZYUM KAYNAĞI



Muzlar, tansiyonun düşmesine yardımcı olan bir diğer mineral olan magnezyum açısından da önemli bir kaynak. Magnezyum, kan damarlarını gevşetiyor, iltihabı azaltıyor ve kalp ritmini destekliyor. Günlük bir muz tüketimi, özellikle magnezyum eksikliği yaşayan bireyler için faydalı bir destek oluşturuyor.





