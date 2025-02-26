Günde 1 portakal yiyince neler olur? Riski yüzde 20 oranında azalttığı ortaya çıktı

PORTAKAL YEMENİN FAYDALARI NELER?

En lezzetli (hem görünüm hem de tat olarak) meyvelerden biri olmasının yanı sıra, portakal bağışıklık sistemini güçlendirmek, kalp sağlığını iyileştirmek ve sindirimi desteklemek gibi birçok sağlık yararına sahiptir.



Bağışıklık sistemi: Portakaldaki C vitamini hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun yaraları iyileştiren ve cilde daha pürüzsüz bir görünüm kazandıran kolajen üretmesine yardımcı olur.



Kalp sağlığı: Portakaldaki hesperidin gibi flavonoidler kolesterolü düşürür ve atardamarların tıkanmasını önler. Portakaldaki antioksidanlar kalp sağlığını destekler. Sindirim: Portakaldaki çözünebilir lif sindirimi yavaşlatır, bu da kan şekerinin yükselmesini ve açlık sancılarını önlemeye yardımcı olabilir. Portakaldaki lif ayrıca göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilir.



Cilt sağlığı: Portakaldaki C vitamini vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur, bu da yaraları iyileştirir ve cilde daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Ayrıca, portakaldaki antioksidanlar oksidatif stresle savaşmaya ve hücresel onarımı desteklemeye yardımcı olur.