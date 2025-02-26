Günde 1 portakal yiyince neler olur? Riski yüzde 20 oranında azalttığı ortaya çıktı
En güçlü doğal C vitamini kaynaklarından biri olan portakalın bir faydası daha ortaya çıktı. Son araştırmasına göre, günde 1 portakal tüketmek depresyon riskini yüzde 20 oranında azaltabilir. Peki, Günde 1 portakal yiyince neler olur?
Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanlarının son araştırmasına göre, günde 1 portakal tüketmek depresyon riskini yüzde 20 oranında azaltabilir. Çalışma, turunçgil meyvelerinin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, ruh halini düzenleyen serotonin ve dopamin seviyelerini artırabilecek belirli bağırsak bakterilerini desteklediğini ortaya koydu.