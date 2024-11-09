Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı

Hücrelerin içindeki DNA'da meydana gelen anormal büyümeler sonucu ortaya çıkan kansere genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, alkol, sigara, yoğun güneş ışığı, stres ve genetik gibi faktörler neden olabiliyor. Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarında yapabilecek küçük değişikliklerle, kanser riskinin azalabileceğini belirtiyor. İşte kansersavar besinler:

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 1

MANTAR

Kan şekerini dengelediği ve yara iyileşmesini hızlandırdığı bilinen mantar, kanser riskini azaltmada da oldukça etkili bir besin. Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, günde sadece bir mantar yemenin bile kanser türlerine yakalanma riskini neredeyse yarı yarıya azaltabildiği kanıtlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 2

20 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre yenilebilir mantarlar, kanser hücreleriyle savaşabiliyor. Hindi kuyruğu mantarı ve shiitake mantarlarından elde edilen özler, şu anda Japonya ve Çin gibi ülkelerde kanser tedavisinde kullanılıyor.

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 3

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Beslenme uzmanı Rick Hay; kara lahana, ıspanak ve tere gibi yeşil yapraklı sebzelerin C vitamini ve beta karoten açısından zengin olduklarını ifade etti.

Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan rapora göre, yeşil yapraklı sebzeler vücuttaki kimyasalları ve toksinleri ortadan kaldırarak; akciğer, karaciğer, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve meme kanseri riskini azaltıyor. Bu besinler, ayrıca iltihap giderici etkileriyle de ön plana çıkıyor.

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 4

SARIMSAK

Sarımsak, vücutta doğal detoks etkisi yapan glutatyon bakımından zengindir. Uzmanlar, sarımsağın kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğunu ve düşük insülin seviyeleri sayesinde kanser riskini azalttığını belirtiyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, düzenli sarımsak tüketimi mide ve kolorektal kanser riskini azaltıyor. Sarımsak, aynı zamanda DNA onarımına da yardımcı oluyor.

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 5

HAVUÇ

Havuç; alfa-karoten, beta-karoten, lutein ve likopen gibi faydalı bileşikler yönünden oldukça zengindir. Havuç, yüksek besin değerleri sayesinde bağışıklığı da güçlendirir.

2009 yılında Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, havucun içerisinde bulunan ''falkorinol'' isimli maddenin kanser hücreleriyle savaştığı ortaya çıktı. Havucun yanı sıra tatlı patates, kabak ve turunçgillerin de aynı şekilde kanser hücreleriyle mücadele ettiği belirlendi.

Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı - 6

BAZI FERMENTE GIDALAR

Science Dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmada, vücuttaki iyi bakterilerin, kansere yakalanma olasılığını azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar, turşu ve kefir gibi probiyotik yönünden zengin gıdalarla beslenmenin, kanserli hücreleri vücuttan uzaklaştırabileceğini belirtti.

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