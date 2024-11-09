Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Beslenme uzmanı Rick Hay; kara lahana, ıspanak ve tere gibi yeşil yapraklı sebzelerin C vitamini ve beta karoten açısından zengin olduklarını ifade etti.

Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan rapora göre, yeşil yapraklı sebzeler vücuttaki kimyasalları ve toksinleri ortadan kaldırarak; akciğer, karaciğer, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve meme kanseri riskini azaltıyor. Bu besinler, ayrıca iltihap giderici etkileriyle de ön plana çıkıyor.