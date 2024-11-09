Günde 1 tane yemek bile kanser riskini yüzde 50 azaltıyor! ABD'li araştırmacılar mucizeyi kanıtladı
Hücrelerin içindeki DNA'da meydana gelen anormal büyümeler sonucu ortaya çıkan kansere genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, alkol, sigara, yoğun güneş ışığı, stres ve genetik gibi faktörler neden olabiliyor. Uzmanlar, beslenme alışkanlıklarında yapabilecek küçük değişikliklerle, kanser riskinin azalabileceğini belirtiyor. İşte kansersavar besinler:
MANTAR
Kan şekerini dengelediği ve yara iyileşmesini hızlandırdığı bilinen mantar, kanser riskini azaltmada da oldukça etkili bir besin. Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, günde sadece bir mantar yemenin bile kanser türlerine yakalanma riskini neredeyse yarı yarıya azaltabildiği kanıtlandı.