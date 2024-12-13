Günde 5 tane kaju yersek ne olur? Vücuda etkileri tek tek kanıtlandı
Genellikle tropikal bölgelerde yetişen kaju, kalp sağlığını korumanın yanı sıra bağışıklığı güçlendirici etkisiyle de ön plana çıkar. Günde 5 adet kaju tüketmek, genel sağlık üzerinde başka faydalar da sağlayabilir. İşte düzenli kaju tüketiminin bilimsel olarak kanıtlanmış 4 etkisi:
2013 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kajunun içerdiği sağlıklı yağ asitlerinin kan damarlarını genişleterek, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği kanıtlandı. Çalışma, kajunun özellikle tekli doymamış yağlar ve omega-9 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu ve bu bileşiklerin kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu.
Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada ise kajunun içerdiği magnezyumun, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olduğu belirlendi.