Günde 5 tane kaju yersek ne olur? Vücuda etkileri tek tek kanıtlandı

2013 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kajunun içerdiği sağlıklı yağ asitlerinin kan damarlarını genişleterek, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği kanıtlandı. Çalışma, kajunun özellikle tekli doymamış yağlar ve omega-9 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu ve bu bileşiklerin kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koydu.

Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada ise kajunun içerdiği magnezyumun, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olduğu belirlendi.