Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor
Cilt sağlığını iyileştiren ve yaşlanma karşıtı etkisiyle ön plana çıkan incir sütü, zengin besin değerleri sayesinde kalp hastalıkları riskini de azaltır. İncir, balla birlikte tüketildiğinde hem enerji seviyelerini yükseltir hem de tatlı krizlerinin atlatılmasına yardımcı olur.
Antioksidanlar açısından zengin olan incir sütü, bağışıklık sistemini güçlendirir. İncir sütünde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur.