Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor

Yapılan araştırmalar, günde altı adet incir tüketiminin, günlük demir ve kalsiyum ihtiyacını büyük oranda karşılayabildiğini ortaya koydu. Ancak incir alerjisi olanlar ve sindirim sorunları yaşayanların, incir tüketmesi önerilmez. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, emziren kadınlar ve çocukların da düzenli incir tüketimine başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmasında fayda vardır.