Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor

Cilt sağlığını iyileştiren ve yaşlanma karşıtı etkisiyle ön plana çıkan incir sütü, zengin besin değerleri sayesinde kalp hastalıkları riskini de azaltır. İncir, balla birlikte tüketildiğinde hem enerji seviyelerini yükseltir hem de tatlı krizlerinin atlatılmasına yardımcı olur.

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 1

Antioksidanlar açısından zengin olan incir sütü, bağışıklık sistemini güçlendirir. İncir sütünde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur.

N-LIFE HABERLERİ

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 2

İncir sütü; kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi faydalı bileşikler açısından da zengin bir besin seçeneğidir. İncir sütü, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürür.

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 3

Yapılan araştırmalar, günde altı adet incir tüketiminin, günlük demir ve kalsiyum ihtiyacını büyük oranda karşılayabildiğini ortaya koydu. Ancak incir alerjisi olanlar ve sindirim sorunları yaşayanların, incir tüketmesi önerilmez. Kronik hastalığı olanlar, hamileler, emziren kadınlar ve çocukların da düzenli incir tüketimine başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmasında fayda vardır.

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 4

Potasyum açısından da epey zengin bir besin olan incir, kan basıncını düzenleyerek hipertansiyon riskini azaltır ve kalp sağlığını korur.

Düzenli incir sütü tüketimi, kolesterol seviyelerini dengelemesinin yanı sıra, içerdiği lifler ve antioksidanlar sayesinde, kötü kolesterolü de azaltır.

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 5

İncir sütünde bulunan antioksidanlar ve vitaminler, yaşlanma karşıtı etkiler taşır. Cilt tonunu eşitler ve akne probleminin önüne geçer.

Doğal şekerler içeren incir sütü, enerji seviyelerini artırabilir. Günlük aktivitelerde daha zinde olunmasını sağlar.

Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 6

İNCİR SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

  • 1 su bardağı incir
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Günde 6 adet tüketildiğinde vücudu demire ve kalsiyuma boğuyor! Yaşlanmak istemeyenler balla karıştırıp içiyor - 7

HAZIRLANIŞI:

İncirleri yıkayın ve saplarını kesin. İncirleri blender veya mutfak robotunda su ile birlikte püre haline getirin. Püreyi süzgeçten geçirerek incir suyunu süzün. İsteğe bağlı olarak bal ekleyerek karıştırın. Soğuk veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER