Güne bir kase papaya ile başlamak için 8 neden: Sayısız faydası var

KALP VE TANSİYON DOSTU

Papaya kardiyovasküler sağlığı destekler; lif, potasyum ve likopen içerir. Bunların hepsi kötü kolesterolü (LDL) ortadan kaldırmak, sağlıklı kan basıncını korumak ve genel olarak dolaşımı iyileştirmek için birlikte çalışır. Papaya yemek kalp hastalığına yakalanma şansınızı azaltabilir ve kardiyovasküler sisteminizi iyi durumda tutabilir.



KAN ŞEKERİ DENGESİNİ KORUR



Tatlı olmasına rağmen papaya, glisemik indeksi düşük ve lif içeriği yüksektir, bu da kan şekeri seviyelerini kontrol etmesini sağlar. Şeker emilimini geciktirir ve insülin duyarlılığını artırır, bu nedenle özellikle diyabet hastaları veya kan şekeri yükselmelerinden herhangi bir şekilde uzak durmak isteyenler için akıllıca bir kahvaltı seçeneği haline gelir.



CİLT VE GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Papaya, beta-karoten, C vitamini ve likopen, kolajen oluşturan, cildi onaran ve göz koruyan fitonutrientlerin deposudur. Besinlerdeki antioksidanlar yaşlanmanın belirtilerini bastırır, güneş hasarını en aza indirir ve maküla dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının oluşumunu azaltır. Günlük bir kase papaya, kişiye parlak bir cilt ve gözler sağlar.





