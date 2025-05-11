Güneş ışığı mı, takviyeler mi? D vitamini üretiminde hangisi daha etkili?

10 DAKİKA YETERLİ Mİ?

Bu sorunun cevabı, kişisel faktörlere bağlı olarak değişir. Güneş ışığı sabah 10 ile akşam 4 arasında en güçlüdür. Bu saatlerde kısa süreli güneşe maruz kalmak, D vitamini üretimini artırabilir. Ancak, bazı insanlar için 10 dakika yeterli olabilirken, daha koyu tenli kişilerin aynı miktarda D vitamini üretmesi için daha fazla güneşe ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır.



Cildinize uyguladığınız güneş kremi de D vitamini üretim sürecini etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle yüz bölgesinde güneş kremi kullanırken, güneş ışığından alacağınız D vitamini miktarı değişkenlik gösterebilir.



