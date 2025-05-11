Güneş ışığı mı, takviyeler mi? D vitamini üretiminde hangisi daha etkili?
D vitamini, vücudumuzun kemiklerimizden bağışıklık sistemimize kadar birçok önemli işlevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu kritik bir bileşiktir. Ancak pek çok kişi, güneşin doğrudan D vitamini sağlamadığını, cildin güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini ürettiğini bilmez. Peki, Güneş ışığı mı, takviyeler mi? D vitamini üretiminde hangisi daha etkili?
Cildimiz, güneş ışığındaki UVB ışınları ile karşılaştığında, kolesterol benzeri bir maddeyi kullanarak D3 vitaminine dönüştürür. Bu süreç, karaciğer ve böbreklerde işlendikten sonra vücutta aktif hale gelir.
Bu doğal mekanizma, binlerce yıl boyunca insanların D vitamini almasının temel yoluydu. Ancak, günümüzde şehir yaşamı, sürekli klima kullanımı ve iç mekan aktiviteleri nedeniyle, D vitamini eksikliği birçok tropikal ülkede bile yaygın hale gelmiştir.