Güneş kremi kullanmak D vitamini eksikliğine neden olabilir mi?

Araştırmalar , yüksek SPF ile mükemmel bir şekilde uygulandığında güneş kreminin cildin UVB ışınlarını emme yeteneğini azaltabileceğini ve bunun da D vitamini üretimini düşürebileceğini öne sürüyor. Ancak gerçek yaşam senaryolarında, çoğu insan güneş kremini tüm açıkta kalan cilde eşit ve kalın bir tabaka halinde uygulamaz ve bu da bazı UVB ışınlarının nüfuz edip D vitamini sentezine izin vermesine olanak tanır. British Journal of Dermatology'de yayınlanan bir çalışma , yüksek SPF güneş kremi kullanımında bile insanların hala yeterli D vitamini seviyeleri ürettiğini buldu. Bu, güneş kreminin UVB maruziyetini azaltsa da D vitamini üretimini tamamen engellemediği anlamına gelir.