Güneş kremi kullanmak D vitamini eksikliğine neden olabilir mi?
Güneş kremi, cildimizi zararlı UV ışınlarından koruyan olmazsa olmaz bir cilt bakım ürünüdür. Peki, günlük güneş kremi sürmenin D vitamini emilimini azaltıp eksikliğe yol açabileceğini hiç merak ettiniz mi? Vücudumuz güneşe maruz kaldığında D vitamini ürettiğinden, bazıları sürekli güneş kremi kullanmanın bu süreci engelleyebileceğine inanıyor. Peki bu gerçekten doğru mu?
Genellikle "güneş vitamini" olarak adlandırılan D vitamini, cildimiz güneşten gelen UVB ışınlarını emdiğinde üretilir. Bu ışınlar, vücudumuzun güçlü kemikler, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için gerekli olan D vitamini üretmesine yardımcı olur. Ancak güneş kremi, UVB ışınlarını engellemek için tasarlanmıştır ve bu da D vitamini üretimini engelleyip engellemeyeceği konusunda endişelere yol açar.