Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı

İçeriğinde yüksek oranda yararlı mineral ve vitaminler barındıran Brüksel lahanası, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde kalp sağlığını iyileştiren Brüksel lahanasının, kansere yakalanma riskini azalttığı da kanıtlandı.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 1

Özellikle kış aylarında tüketilen Brüksel lahanasında bol miktarda C vitamini bulunur. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudun hastalıklara karşı direncini artıran ve cilt sağlığını koruyan bir vitamindir. Aynı zamanda C vitamini, demir emilimini artırarak anemi riskini azaltabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 2

Brüksel lahanası, kanserle ilişkilendirilen hücresel değişiklikleri azaltmaya yardımcı olabilecek glukozinolatlar gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, vücudun detoksifikasyon yollarını aktive edebilir ve kanserojen maddeleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir. 2004 yılında Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Brüksel lahanasının özellikle kolon kanseri ve akciğer kanseri riskini azaltabileceği keşfedildi.

National Cancer Institute tarafından yürütülen başka bir araştırmada ise Brüksel lahanası gibi cruciferous sebzelerin, kanserin oluşumunda rol oynayan genetik değişiklikleri engelleyebileceği ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceği tespit edildi.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 3

Brüksel lahanası, hücreleri serbest radikallere karşı koruyan güçlü antioksidanlar yönünden zengindir. Bu sayede, hücrelerdeki oksidatif stresi azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kanser gibi hastalıkların riskini en aza indirir. Özellikle brüksel lahanasında bulunan glukosinolatlar, kanserle savaşan bileşikler olarak bilinir ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterdiği araştırmalarla desteklenmiştir.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 4

Brüksel lahanasının içinde bulunan K vitamini de oldukça önemlidir. K vitamini, kemik sağlığını destekleyen bir vitamindir. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur, kemik kırıklıklarını engeller ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önler. Bunun yanı sıra, kan pıhtılaşma mekanizmasını düzenler ve vücuttaki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 5

Sindirim sağlığı açısından da oldukça faydalı olan Brüksel lahanası, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sindirim problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirir ve probiyotiklerin bağırsak florasında dengeli bir şekilde çoğalmasına olanak tanır. Lifli gıdalar ayrıca uzun süre tok kalma hissi sağlar, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 6

Brüksel lahanası, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Ayrıca, yüksek antioksidan içeriğiyle kötü kolesterol olan LDL'nin oksidasyonunu engelleyerek damar sağlığını destekler ve kalp hastalıkları riskini azaltır. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, kalp ve damar sağlığına katkı sağlar, kanın pıhtılaşmasını önler ve inflamasyonu azaltır.

Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı - 7

Brüksel lahanasının düzenli tüketimi, obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıkların yönetilmesine destek olur. Düşük kalorili, ancak yüksek besin değerine sahip olan bu sebze, diyetlerde önemli bir yer tutar. Ayrıca, insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilecek bazı bileşikler içerir. Bu özellikleri, diyabet hastaları için de önemli bir avantaj sağlar.

DAHA FAZLA GÖSTER