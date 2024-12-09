Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı

Brüksel lahanası, kanserle ilişkilendirilen hücresel değişiklikleri azaltmaya yardımcı olabilecek glukozinolatlar gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, vücudun detoksifikasyon yollarını aktive edebilir ve kanserojen maddeleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir. 2004 yılında Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, Brüksel lahanasının özellikle kolon kanseri ve akciğer kanseri riskini azaltabileceği keşfedildi.

National Cancer Institute tarafından yürütülen başka bir araştırmada ise Brüksel lahanası gibi cruciferous sebzelerin, kanserin oluşumunda rol oynayan genetik değişiklikleri engelleyebileceği ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceği tespit edildi.