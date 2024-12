Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılıyor! Kanser önleyici etkisi de kanıtlandı

Özellikle kış aylarında tüketilen Brüksel lahanasında bol miktarda C vitamini bulunur. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudun hastalıklara karşı direncini artıran ve cilt sağlığını koruyan bir vitamindir. Aynı zamanda C vitamini, demir emilimini artırarak anemi riskini azaltabilir.