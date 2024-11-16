Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor
Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan omega 3 yağ asitleri, daha çok somon, uskumru ve levrek gibi balık türlerinin içerisinde yer alır. Ancak balık tüketmek istemeyenler, omega 3 yönünden zengin olan diğer besinlere yönelebilir. İşte omega 3 zengini 6 mucize besin:
CEVİZ
Omega 3 yağ asitleri açısından zengin kuruyemişler arasında yer alan ceviz, günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılar. İçerisindeki alfa-linolenik asit, kalp hastalığı riskini azaltır ve bağırsak sağlığını korur. Aynı zamanda kan basıncını düşürür ve beyin sağlığına iyi gelir.