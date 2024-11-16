Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor

Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan omega 3 yağ asitleri, daha çok somon, uskumru ve levrek gibi balık türlerinin içerisinde yer alır. Ancak balık tüketmek istemeyenler, omega 3 yönünden zengin olan diğer besinlere yönelebilir. İşte omega 3 zengini 6 mucize besin:

Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 1

CEVİZ

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin kuruyemişler arasında yer alan ceviz, günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılar. İçerisindeki alfa-linolenik asit, kalp hastalığı riskini azaltır ve bağırsak sağlığını korur. Aynı zamanda kan basıncını düşürür ve beyin sağlığına iyi gelir.

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Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 2

BRÜKSEK LAHANASI

Brüksel lahanası, ideal bir omega 3 yağ asidi kaynağıdır. Yarım fincana denk gelen 44 gram çiğ Brüksel lahanası, yaklaşık olarak 44 mg ALA içerir. Pişmiş Brüksel lahanası, çiğ haline kıyasla omega 3 açısından daha zengindir. A ve C vitamini içeren Brüksel lahanası, aynı zamanda beyin gelişimine destek olur ve dikkat dağınıklığını önler.

Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 3

KETEN TOHUMU

Yüksek miktarda lif, protein, magnezyum ve manganez içeren keten tohumu, omega 3 yönünden de zengin bir besindir. Bir yemek kaşığı (10 gram) keten tohumu yaklaşık olarak 2 bin 350 mg omega 3 içerir. Bu miktar, günlük önerilen miktarı fazlasıyla karşılar.

Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 4

ZEYTİNYAĞI

Kandaki kolesterolü düzenlediği için kalp ve damar hastalarının zeytinyağı tüketmesi önerilir. Zeytinyağı, omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra omega 6 yağ asitleri açısından da zengindir. Özellikle karaciğer rahatsızlığı yaşayan kişilerin, düzenli olarak zeytinyağı tüketmesinde fayda vardır. Zeytinyağı, cilt sağlığı için de önemlidir ve kozmetik sektöründe sık sık kullanılır.

Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 5

CHIA TOHUMU

Chia tohumunda bulunan yüksek omega 3 içeriği, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Chia tohumu, bağışıklığın güçlenmesini destekleyebilir. Beyinde DHA seviyelerinin azalması sonucu depresyon, hafıza kaybı, şizofreni ve Alzheimer görülme riskleri artabilir. Düzenli chia tohumu tüketimi, bu sağlık sorunlarının önüne geçebilir. İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükselmesi de, chia tohumunun başlıca faydaları arasında yer alır.

Chia tohumları lif açısından zengindir. Yüksek lif içeriği ile tokluk hissi vererek, yeme isteğini ve kalori alımını azaltır.

Chia tohumu, içerisindeki amino asit ve L-arginin sayesinde karaciğer temizliği üzerinde de etkili bir besindir.

Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor - 6

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği, anti-inflamatuar etkisi kanıtlanmış ideal bir omega 3 kaynağıdır. Kabak çekirdeği içerisinde bulunan çinko, ciltteki yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur, bu da sivilce sorununun önüne geçilmesini sağlar.

Protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller açısından zengin besin değerine sahip olan kabak çekirdeğinin diyabet, kolesterol, prostat büyümesi, kronik enfeksiyonel hastalıklar, üreme sistemi bozukluklarına da iyi geldiği bilinir.

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