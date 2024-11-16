Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılıyor! Her kaşığı karaciğerleri toksinlerden arındıran besin: Aç karnına tüketilince faydaları artıyor

CHIA TOHUMU

Chia tohumunda bulunan yüksek omega 3 içeriği, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Chia tohumu, bağışıklığın güçlenmesini destekleyebilir. Beyinde DHA seviyelerinin azalması sonucu depresyon, hafıza kaybı, şizofreni ve Alzheimer görülme riskleri artabilir. Düzenli chia tohumu tüketimi, bu sağlık sorunlarının önüne geçebilir. İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükselmesi de, chia tohumunun başlıca faydaları arasında yer alır.

Chia tohumları lif açısından zengindir. Yüksek lif içeriği ile tokluk hissi vererek, yeme isteğini ve kalori alımını azaltır.

Chia tohumu, içerisindeki amino asit ve L-arginin sayesinde karaciğer temizliği üzerinde de etkili bir besindir.