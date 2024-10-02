Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! 15 günde bir mutlaka yapıyormuş

80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğini sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmaya borçlu.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! 15 günde bir mutlaka yapıyormuş - 1

Cerrahi müdahalelere çok gerekmedikçe başvurmayan Nebahat Çehre, yüzünü yalnızca bir defa gerdirdiğini söylüyor. Güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakımlarına da sıcak bakmayan usta oyuncu, 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırıyor. Ayrıca sabahları yüzünü yıkadıktan sonra bir süre kurulamıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! 15 günde bir mutlaka yapıyormuş - 2

Her gün aç karnına ılık limonlu su içen Nebahat Çehre, saat 19:00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyor.

Tatlı isteğini yoğurdun içine az miktarda reçel dökerek bastırdığını belirten Çehre, günde 2 litre su içmeye de dikkat ediyor. Alkol ve sigara kullanmayan 80 yaşındaki yıldız, çay ve kahveyi şekersiz içerek formunu koruyor.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! 15 günde bir mutlaka yapıyormuş - 3

Gün içerisinde 15 dakikalık kısa uykular çeken ünlü oyuncu, bu alışkanlığı sayesinde daha zinde göründüğünü söylüyor. Ek olarak günlük rutininde 40 dakikalık hafif egzersizlere de yer veriyor.

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