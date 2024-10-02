Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! 15 günde bir mutlaka yapıyormuş
80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğini sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmaya borçlu.
Cerrahi müdahalelere çok gerekmedikçe başvurmayan Nebahat Çehre, yüzünü yalnızca bir defa gerdirdiğini söylüyor. Güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakımlarına da sıcak bakmayan usta oyuncu, 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırıyor. Ayrıca sabahları yüzünü yıkadıktan sonra bir süre kurulamıyor.