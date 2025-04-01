Haftada 3 kez ip atlayınca ne olur? Kalp üzerindeki bilinmeyen etkisi

Haftada üç kez ip atlamak harika bir başlangıç ​​noktası olsa bile, kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz önemlidir.

Aşırı eforun bir belirtisi olan artan dinlenme kalp hızı, aşırıya kaçmaktan kaynaklanabilir.

Dinlenme günleri geçirerek, kalp günlük egzersizler için zorlamak yerine güçlenebilir ve iyileşebilir. Gereksiz stresi önlemek için, önceden var olan kalp sorunları olan kişiler yavaşça başlamalı ve yoğunluğu kademeli olarak artırmalıdır.