Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

SARI RENK HER ZAMAN DOĞAL OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Ancak fabrikalarda üretilen tereyağlarında, renk verici katkı maddelerinin kullanılabileceğini unutmamak gerekir. Fabrikasyon tereyağları, sarı renkte bile olsalar yüksek oranda trans yağ asitleri içerirler, bu da kolesterol sorunu yaşayan bireyler için oldukça tehlikelidir.

EN SAĞLIKLI TEREYAĞI HANGİSİDİR?

En sağlıklı tereyağının, sarı renkli tereyağı olduğu bilinir. Çünkü sarı renkli tereyağı, hayvanın beslenme şeklinin daha doğal olduğunu gösterir. Sarı tereyağında, standart tereyağından daha düşük doymuş yağ seviyeleri bulunur ve besleyicidir.