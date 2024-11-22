Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

İdeal ölçüde tüketildiğinde kemik sağlığından bağışıklık güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlayan tereyağı, üretim sürecindeki bazı koşullara göre sarı ya da beyaz olarak ikiye ayrılabiliyor. Sağlıklı tereyağının hangi renkte olması gerektiği ise merak ediliyor.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Tereyağının rengi, hayvanın beslenme şekli ve tükettiği gıdalara göre değişiklik gösterir. Sütünden faydalanılan hayvan, ot ve çimenle besleniyorsa, yeşillikler içerisinde yer alan karotenoid maddesi nedeniyle tereyağı daha sarımsı bir renge sahip olabilir.

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Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

Hayvanın beslenmesiyle süte geçen karotenoidler, yağda çözünerek tereyağına renk verirler. Ancak eğer hayvan; saman, arpa ve buğday gibi yemlerle besleniyorsa, bu gıdalarda renk verici maddeler bulunmadığı için tereyağı daha açık renkli olabilir.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

Tereyağının rengi, mevsimlerle bağlantılı olarak da değişim gösterebilir. Sütünden faydalanılan hayvanlar, ilkbahar ve yaz aylarında taze otlarla beslenirler, bu da tereyağının daha sarı renkte olmasına yardımcı olur. Sonbahar ve kış aylarında ise kuru gıda ağırlıklı beslenme şekli yaygındır. Bu sebeple tereyağının rengi açık olur.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

SARI RENK HER ZAMAN DOĞAL OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ

Ancak fabrikalarda üretilen tereyağlarında, renk verici katkı maddelerinin kullanılabileceğini unutmamak gerekir. Fabrikasyon tereyağları, sarı renkte bile olsalar yüksek oranda trans yağ asitleri içerirler, bu da kolesterol sorunu yaşayan bireyler için oldukça tehlikelidir. 

EN SAĞLIKLI TEREYAĞI HANGİSİDİR?

En sağlıklı tereyağının, sarı renkli tereyağı olduğu bilinir. Çünkü sarı renkli tereyağı, hayvanın beslenme şeklinin daha doğal olduğunu gösterir. Sarı tereyağında, standart tereyağından daha düşük doymuş yağ seviyeleri bulunur ve besleyicidir.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

HAKİKİ TEREYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bir parça tereyağı alın ve bir bardak sıcak suyun içine bırakın. Eğer tereyağı tek parçada küçülerek eriyorsa gerçek, su içinde parçalara ayrılarak eriyorsa sahtedir.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

Başka bir yöntem olarak ise buzdolabından çıkardığınız tereyağına bıçağı değdirin. Bıçak darbesi alan yerler küçük küçük parçalanıyorsa gerçektir. Yağın bütünü çatlıyorsa, büyük ihtimalle yağ sahtedir.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

Tereyağını oda sıcaklığına bırakın ve bekleyin. Eğer yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yoktur. Ancak erirken su salması, sahte olduğunu gösterebilir.

Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

Ek olarak tavada erittiğiniz tereyağının göz göz olması ve köpürmesi gerekir. Eğer bu şartları yerine getirmiyorsa hakikiliği şüphe uyandırabilir. Çünkü tereyağının köpürmesi, içinde bulunan sütün yoğunluk farkından dolayı dışarı çıkması olarak açıklanır.

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