Hakiki tereyağı beyaz mı olur sarı mı? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
İdeal ölçüde tüketildiğinde kemik sağlığından bağışıklık güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlayan tereyağı, üretim sürecindeki bazı koşullara göre sarı ya da beyaz olarak ikiye ayrılabiliyor. Sağlıklı tereyağının hangi renkte olması gerektiği ise merak ediliyor.
Tereyağının rengi, hayvanın beslenme şekli ve tükettiği gıdalara göre değişiklik gösterir. Sütünden faydalanılan hayvan, ot ve çimenle besleniyorsa, yeşillikler içerisinde yer alan karotenoid maddesi nedeniyle tereyağı daha sarımsı bir renge sahip olabilir.