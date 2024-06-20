Halk arasında "Deve Gülü" olarak biliniyor, yol kenarında kendi kendine yetişiyor! Vücuttaki iltihabı söküp atan bitki
Denizli’de halk arasında ‘Deve Gülü’, ‘Hire’, ‘Silindir Çiçeği’ gibi isimlerle bilinen hatmi çiçeğinde hasat başladı. Şifa deposu olarak ta bilenen hatmi çiçeğinin kurusunun kilogramı bu yıl toptan 250 TL’den satılacak. Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Kuru öksürük, balgam gibi sağlık sorunlarını hafifletiyor.
Denizli'de yol kenarları ve boş tarlalarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında "deve gülü çiçeği" olarak anılan hatmi çiçeğinde bu yıl ki hasat dönemi başladı.