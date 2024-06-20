Halk arasında "Deve Gülü" olarak biliniyor, yol kenarında kendi kendine yetişiyor! Vücuttaki iltihabı söküp atan bitki

Bu yıl Haziran ayında ikinci yıl hasadımıza başladık. Gölgede kurutuyoruz, burası 3 dekar, aşağı yukarı 500 kilo kuru hatmi çiçeği hasadı yapmayı hedefliyorum. Türkiye'nin birçok ilindeki aktarlara buradan satış yapıyorum. Kilosunu bu yıl 250 TL'den göndereceğiz. Günlük sabah akşam toplanması gerekiyor. Aynı darı patlağı gibi patlıyor. Dağa bayıra gitmiyoruz, kendimiz organik olarak yetiştiriyoruz. Günlük toplanması gerekir. Toplamazsan dökülür, havalar iyi olursa verim oluyor. Ama havalar kötü olursa verim düşüyor. Yaz aylarında güneşi ne kadar çok görürse o kadar çok açıyor. Havalar soğumaya başlayana kadar hasat devam eder. Yağmur çok olursa boyu çok uzar. Sularsan daha güzel verim alınıyor" dedi.