Halk arasında "mavi yemiş" olarak bilinen süper meyve, kilosu 300 TL! Altın gibi tartılarak satılıyor, 7 hastalığın şifası ondaymış
Giresun’da sağlık sorununa çare ararken, tavsiye üzerine tedavi amaçlı yetiştirmeye başladığı mavi yemiş geçim kaynağı oldu. Halk arasında mavi yemiş olarak bilinen yaban mersini yetiştiren elektrik mühendisi Refik Aslan, bir dönüm araziden bir tona yakın ürün alındığını ve kilosunun 250 ila 300 lira arasında satıldığını söyledi. Yaban mersini, süper meyve olarak da biliniyor ve pek çok hastalığa iyi geliyor.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan elektrik mühendisi Refik Aslan, fındık bahçesinin yerine yıllar önce dikmeye başladığı yaban mersini olarak ta bilinen mavi yemişin hasadını yapmaya başladı.