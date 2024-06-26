Halk arasında "mavi yemiş" olarak bilinen süper meyve, kilosu 300 TL! Altın gibi tartılarak satılıyor, 7 hastalığın şifası ondaymış

İlk önce bazı insanlar yetişmeyeceğini söyleseler de yetiştirmeyi başardım ve buralara uyumlu bir bitki olduğunu gördüm. İlk başta kendi sağlık sorunlarım için kullanıyordum sonra başkalarına faydası olsun istedim. En sonunda bir baktım ki ciddi anlamda bir geçim kaynağına dönüştü” dedi.