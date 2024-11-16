Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor
Halk arasında kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, romatizmal rahatsızlıklar grubunda yer alıyor. Metabolik bir hastalık olan gut, erkeklerde daha yaygın şekilde görülebilirken, hastalığın tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor.
Gut hastalığı, eklemlerin içinde ürik asit birikimi ve kanda aşırı miktarda ürik asit oluşmasıyla meydana gelen bir hastalıktır.