Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor

Böbreklerin neden olduğu gut hastalığı, idrarda ve böbrekte taş olmasından dolayı karın ve bel ağrıları ile de kendisini ele verebilir. Eklemlerde biriken ürik asit, şişme ve deformasyona neden olabilir. Kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ise bu hastalığın diğer belirtileri arasında yer alır.