Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor

Halk arasında kralların hastalığı ya da zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığı, romatizmal rahatsızlıklar grubunda yer alıyor. Metabolik bir hastalık olan gut, erkeklerde daha yaygın şekilde görülebilirken, hastalığın tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 1

Gut hastalığı, eklemlerin içinde ürik asit birikimi ve kanda aşırı miktarda ürik asit oluşmasıyla meydana gelen bir hastalıktır.

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Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 2

Gut hastalığı, kendisini ayak baş parmağı veya alt uzuvlardaki belirtilerle ele verir. Hastalık, sanılanın aksine yalnızca fazla et tüketimi ile ortaya çıkmaz. Kişinin yaşam kalitesiyle de ilgilidir.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 3

İlk dönem gut atakları genellikle seyrek şekilde seyreder, öyle ki yılda bir ya da birkaç kez bile ortaya çıkabilir. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte bu atakların sıklığı artabilir. Ataklar, iltihaplanmanın büyümesi sonucu olarak ortaya çıkar. Gut hastalığının erken teşhisi, oldukça önemlidir. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 4

Gut hastalığı, vücutta ürik asit birikimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve bu ürik asit birikimi, genellikle pürin adı verilen maddelerle doğrudan ilgilidir.

Pürinler, kırmızı et ve deniz ürünleri gibi yüksek proteinli besinlerde bulunur. Fazla protein alımı, vücuttaki ürik asit seviyelerini artırarak gut hastalığı riskini artırabilir.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 5

Gut hastalığının vermiş olduğu ağrı, çoğunlukla ayak başparmağında başlar. Ağrılar öylesine şiddetlenir ki, kişinin uykudan uyanmasına bile neden olabilir. Belirtiler, çoğunlukla gece vakti ortaya çıkar.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 6

Böbreklerin neden olduğu gut hastalığı, idrarda ve böbrekte taş olmasından dolayı karın ve bel ağrıları ile de kendisini ele verebilir. Eklemlerde biriken ürik asit, şişme ve deformasyona neden olabilir. Kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ise bu hastalığın diğer belirtileri arasında yer alır.

Halk arasında zengin hastalığı olarak biliniyor! En büyük belirtisi eklem ağrısı: Erken fark edilmezse ölüme kadar götürüyor - 7

GUT HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

  • Yüksek pürin içeren kırmızı etler
  • Deniz ürünleri, özellikle hamsi, sardalya ve midye gibi yüksek pürin içeren türler
  • Alkol, özellikle bira ve yüksek alkollü içecekler,
  • Fruktoz içeren tatlılar ve meyve suları
  • Yüksek yağ içeren işlenmiş gıdalar
  • Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve patates gibi rafine karbonhidratlar
  • Baklagiller gibi bazı bitkisel kaynaklı pürin içeren besinler, gut ataklarını tetikleyebilir.
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