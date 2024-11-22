Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı

Yüksek antioksidan içeriğiyle cilt sağlığını koruyan ve aynı zamanda kötü kolesterolü düşürdüğü bilinen cennet hurması, halk arasında Trabzon hurması adıyla da biliniyor. Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan cennet hurması, mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltırken, vitamin ve mineral deposu cennet hurmasının hamilelik döneminde tüketilmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığı ise merak ediliyor.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 1

Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Neharika Malhotra'ya göre, cennet hurmasındaki besin içeriği, fetüsün büyümesini ve gelişimini destekliyor. Bu nedenle hamilelik döneminde cennet hurması tüketmenin ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak uzman isim, her ihtimale karşı cennet hurmasını günlük beslenme rutinine eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini savunuyor.

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Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 2

Cennet hurmasının içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve B vitamini, bebeğin kemik ve sinir sistemi gelişimine yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek demir içeriği ile anemi riskinin azalmasına katkı sağlar.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 3

Ancak her besinde olduğu gibi Trabzon hurmasının da tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir. Bilinçsiz tüketimi, gaz ve şişkinlik problemlerine yol açabilir. Eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz, cennet hurması tüketiminden kaçınmanızda fayda vardır. 

Tam olgunlaşmayan cennet hurması içeriğindeki tanenler nedeniyle ağız kuruluğu ve sindirim sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 4

CENNET HURMASININ FAYDALARI

Antioksidan bakımından zengin bir besin olan cennet hurması, beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler içermesi nedeniyle akciğer ve kolorektal kanseri riskini azaltabilir.

Kişinin günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilen cennet hurması, bağışıklık dostu bir meyvedir. Cennet hurması aynı zamanda viral ve bakteriyel enfeksiyonlarının hafiflemesine de katkı sağlar.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 5

Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan cennet hurması, bağışıklık güçlendirme etkisiyle birlikte kişinin enerjisini yükseltir, yorgunluğu azaltır.

Cennet hurması, inflamasyon kaynaklı hastalıkları azaltır. İçeriğindeki E vitamini, vücudun iltihaplarla savaşmasına destek olur.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 6

Yüksek oranda flavonoid antioksidanlar içeren cennet hurması, kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürür.

Cennet hurmasında bol miktarda bulunan A vitamini, göz sağlığı için faydalıdır. Cennet hurması, sağlıklı gözler için gerekli bileşenlerin başında gelen lutein ve zeaksantin yönünden zengindir.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 7

Cennet hurması, içerdiği demir sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin yeteri kadar üretilmemesi sonucu meydana gelen kansızlığı önlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, antioksidan adı verilen birçok biyoaktif bileşik içermesinin etkisiyle cildi güneş hasarına karşı korur ve yara izlerini azaltır.

Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı - 8

Cennet hurması, yüksek miktarda çözünür tanen içerir ve tanen, mide asidi ile etkileşime girerek gastrit ve ülser şikayetlerini azaltabilir.

Cennet hurması lif oranı yüksek bir besindir ve bu özelliğiyle LDL kolesterol olarak bilinen kötü kolesterolün seviyesini düşürebilir.

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