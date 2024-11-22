Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı

Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Neharika Malhotra'ya göre, cennet hurmasındaki besin içeriği, fetüsün büyümesini ve gelişimini destekliyor. Bu nedenle hamilelik döneminde cennet hurması tüketmenin ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak uzman isim, her ihtimale karşı cennet hurmasını günlük beslenme rutinine eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini savunuyor.