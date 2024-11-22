Hamilelikte Trabzon hurması tüketilir mi? Doğum uzmanı gerçeği açıkladı
Yüksek antioksidan içeriğiyle cilt sağlığını koruyan ve aynı zamanda kötü kolesterolü düşürdüğü bilinen cennet hurması, halk arasında Trabzon hurması adıyla da biliniyor. Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan cennet hurması, mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltırken, vitamin ve mineral deposu cennet hurmasının hamilelik döneminde tüketilmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığı ise merak ediliyor.
Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Neharika Malhotra'ya göre, cennet hurmasındaki besin içeriği, fetüsün büyümesini ve gelişimini destekliyor. Bu nedenle hamilelik döneminde cennet hurması tüketmenin ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak uzman isim, her ihtimale karşı cennet hurmasını günlük beslenme rutinine eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini savunuyor.