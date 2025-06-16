Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor

KANOLA YAĞI

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir çalışmada belirtildiği gibi, kanola yağı hastalıkla ilişkili riskleri azaltma ve sağlığı iyileştirme yeteneği açısından en sağlıklı yenilebilir bitkisel yağlardan biri olarak kabul edilebilir . yüzde 7 doymuş yağ ve yüzde 63 tekli doymamış yağ içerir ve ayrıca önemli düzeyde çoklu doymamış omega-3 içerir. Ayrıca vücuttaki kolesterol emilimini azaltan fitosteroller içerir.





