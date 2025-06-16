Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor
Yağlar, yemek pişirmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak genel sağlığın korunmasına da katkıda bulunur. Ancak piyasada bu kadar çok çeşit yağ varken, hangisinin gerçekten sağlıklı olduğunu ve hangi sağlık endişesi için hangisinin tercih edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, yaklaşık yüzde 75'ini içeren tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca antioksidan ve iltihap giderici özelliklere sahiptir.