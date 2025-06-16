Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor

Yağlar, yemek pişirmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak genel sağlığın korunmasına da katkıda bulunur. Ancak piyasada bu kadar çok çeşit yağ varken, hangisinin gerçekten sağlıklı olduğunu ve hangi sağlık endişesi için hangisinin tercih edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 1

ZEYTİNYAĞI


Zeytinyağı, yaklaşık yüzde 75'ini içeren tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca antioksidan ve iltihap giderici özelliklere sahiptir.

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Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 2

Ayrıca, Harvard Health Publishing'de yayınlanan bir çalışmada , sızma zeytinyağının bazı kanser türleri, kardiyovasküler hastalık ve hatta bunama riskini azalttığı bilinmektedir. Düşük-orta ateşte veya pişmemiş soslar için kullanmak idealdir.


Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 3

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı tüketmek sadece kilo kontrolüne yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda diyabet riskini azaltır ve kan kolesterol seviyelerini normalleştirir. Büyük miktarda oleik asit, tekli doymamış yağ asitleri ve düşük seviyelerde doymuş yağ asitleri içerir ve bu nedenle Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir çalışmada belirtildiği gibi önemli sağlık avantajlarına sahiptir 

Kavurma, kızartma veya kavurma için kullanmak mükemmeldir.


Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 4

KANOLA YAĞI

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir çalışmada belirtildiği gibi, kanola yağı hastalıkla ilişkili riskleri azaltma ve sağlığı iyileştirme yeteneği açısından en sağlıklı yenilebilir bitkisel yağlardan biri olarak kabul edilebilir . yüzde 7 doymuş yağ ve yüzde 63 tekli doymamış yağ içerir ve ayrıca önemli düzeyde çoklu doymamış omega-3 içerir. Ayrıca vücuttaki kolesterol emilimini azaltan fitosteroller içerir.


Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 5

SUSAM YAĞI

Asya ülkelerinde geleneksel bir gıda bileşeni olan susam yağı, diyetinizin de bir parçası olmalıdır. Anti-aging, antikanser, antidiyabetik, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri olduğu bilinen sesamin, sesamol, sesaminol ve sesmolin gibi lignanlardan oluşur. National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı, kan basıncını düşürdüğü ve hipertansiyonu önlediği kanıtlanmıştır.


Hangi yağ daha sağlıklı? Yemek pişirirken çok az kişi kullanıyor - 6

KETEN TOHUMU YAĞI

Keten tohumu, insanların günlük beslenmelerine ve refahlarına dahil etmesiyle sağlık sektöründe son zamanlarda ün kazandı. Bu tohumların yağında kalp hastalığı, ateroskleroz, diyabet, kanser, artrit ve daha fazlasının riskini azalttığı bilinen lignanlar bulunur.

Avrupa Tıbbi Araştırma Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada belirtildiği üzere omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, yüksek EPA seviyeleri ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengindir.

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