Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı

SOYA İÇEREN BESİNLER

Düzenli olarak tofu ve edamame gibi soya bazlı besinler tüketen kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı görülmüştür. Soya bazlı ürünler, meme kanserinin tekrar etmesini de önler. Tofu, zerdeçal ile birlikte tüketildiğinde faydaları katlanır.

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, ayda 1 kez bile tofu tüketmek, kalp hastalığı riskini de azaltabilir. İzoflavon açısından zengin olan tofu, bağırsaklar için de mükemmel bir seçenektir.