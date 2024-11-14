Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı
Hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği bir hastalık olan kanser; yoğun güneş ışını, sigara ve alkol kullanımı, kanserojen maddeye maruz kalma, kötü beslenme ve genetik başta olmak üzere pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bazı besinlerin kanser riskini azaltabileceğini belirtiyor.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan karotenoidler, antioksidan görevi görür ve vücudu kansere karşı korur. Marul, roka ve pazı gibi diğer yeşil yapraklı sebzeler de, kansere yakalanma olasılığını azaltan diğer seçenekler arasındadır.