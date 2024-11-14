Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı

Hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip ettiği bir hastalık olan kanser; yoğun güneş ışını, sigara ve alkol kullanımı, kanserojen maddeye maruz kalma, kötü beslenme ve genetik başta olmak üzere pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Uzmanlar, bazı besinlerin kanser riskini azaltabileceğini belirtiyor.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 1

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan karotenoidler, antioksidan görevi görür ve vücudu kansere karşı korur. Marul, roka ve pazı gibi diğer yeşil yapraklı sebzeler de, kansere yakalanma olasılığını azaltan diğer seçenekler arasındadır.

N-LIFE HABERLERİ

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 2

BAKLAGİLLER

Özellikle fasulye ve mercimek gibi baklagiller; lif, dirençli nişasta ve fenolik bileşikler içerirler. Bu maddeler, sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler. Sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesi ise kanser riskinin azalmasına katkı sağlar.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 3

SOYA İÇEREN BESİNLER

Düzenli olarak tofu ve edamame gibi soya bazlı besinler tüketen kadınlarda meme kanseri riskinin azaldığı görülmüştür. Soya bazlı ürünler, meme kanserinin tekrar etmesini de önler. Tofu, zerdeçal ile birlikte tüketildiğinde faydaları katlanır.

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, ayda 1 kez bile tofu tüketmek, kalp hastalığı riskini de azaltabilir. İzoflavon açısından zengin olan tofu, bağırsaklar için de mükemmel bir seçenektir.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 4

TURPGİLLER

Turpgiller arasında bulunan brokoli ve karnabahar, içeriğindeki glukosinolatlar sayesinde çeşitli kanser türlerinin gelişimini ve ilerlemesini engeller.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 5

TAM TAHILLAR

Yulaf, arpa ve kinoa gibi tam tahıllar, kolorektal kanser gelişimi riskini azatan lifler açısından zengindir. Ayrıca serbest radikal hasarını durdurarak, kanser riskinin azalmasına yardımcı olurlar.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 6

ÇAY

Siyah çay ve yeşil çayın mesane kanseri riskini azaltabileceğini gösteren sınırlı kanıt vardır. Ancak bazı araştırmalar, günde 7 bardak yeşil çay tüketiminin prostat, karaciğer ve rahim kökenli kanserleri önlediğini ortaya koymuştur.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 7

KAHVE

Kahvedeki fitokimyasalların, rahim ve karaciğer kanserine yakalanma riskini azalttığı tespit edilmiştir.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 8

TURUNÇGİLLER

Limon ve portakal başta olmak üzere birçok turunçgil, antioksidan görevi gören ve hücre hasarına karşı koruma sağlayan fitokimyasallar ve vitaminler bakımından zengindir. Turunçgiller, avokado ile birlikte tüketildiğinde kansere karşı daha etkili olabilir.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 9

MEYVELER

Laboratuvar çalışmaları, meyvelerde bulunan fitokimyasalların kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini kanıtlamıştır. Özellikle yaban mersini, kanda antioksidan aktiviteyi artırır ve DNA hasarını önlemeye yardımcı olur.

Harvardlı bilim insanları açıkladı! Ayda 1 kez bile tüketildiğinde kalp krizi riskini azaltıyor: Kansersavar etkisi de kanıtlandı - 10

CEVİZ

Ceviz; oksidatif stresi, iltihabı ve belirli kanserlere yol açabilen gen ifadesini azaltmaya yardımcı olan ellagitanninler, melatonin ve gama-tokoferol içerir. Bu nedenle kanser önleyici etkisi bulunur.

Amerikan Kanser Araştırması Enstitüsü'nün verilerine dayanan bu besinlerin tüketimi, kanserle savaşmada elbette etkilidir ancak kanserin yalnızca beslenme şekline bağlı olarak ortaya çıkmadığını da unutmamak gerekir.

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