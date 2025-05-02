Harvardlı doktor açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama karaciğeri bozuyor

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ayçiçeği yağı ve kanola yağı gibi endüstriyel tohum yağları işlenmiş gıdalarda ve restoranlarda yaygın olarak kullanılır. Bu yağlar, aşırı miktarda alındığında vücudunuzdaki omega-3'lerle dengesizlik yaratan omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Bu dengesizlik, karaciğer hasarı da dahil olmak üzere birçok hastalığın temel nedeni olan kronik iltihaplanmaya neden olur.



Bu yağlar ayrıca oldukça dengesizdir ve ısıtıldığında kolayca oksitlenerek trans yağlar ve lipid peroksitler gibi zararlı bileşikler üretir. Bu toksik yan ürünler karaciğer hücrelerinize zarar verir, oksidatif stresi artırır ve iltihaplanmayı teşvik eder. Bu yağları kızartmalarda yaygın olarak tekrar tekrar ısıtmak, onları daha da tehlikeli hale getirir.



Endüstriyel tohum yağlarının tüketilmesi, kalp hastalığı, diyabet, artrit ve karaciğeri zorlayan metabolik sorunlarla bağlantılıdır.





