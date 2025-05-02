Harvardlı doktor açıkladı: Sağlıklı diye biliniyor ama karaciğeri bozuyor
Karaciğer vücuttaki hayati organlardan biri ve karaciğer sağlığını korumak için beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bazu yiyecek ve içeceklerin sık tüketimi karaciğer sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzman isim karaciğer sağlığını bozan 3 besini açıkladı.
Vücudun en önemli organlarından biri karaciğer. Karaciğer; yiyecekleri sindirmek, enerji depolamak ve toksinleri atmak gibi çok sayıda işlevi yerine getirir. Genellikle aşırı alkol tüketiminin karaciğere zarar verdiği düşünülür. Ancak sadece karaciğere zarar veren şey alkol değil. Harvard ve Stanford'da eğitim almış, Instagram'da 1 milyon takipçisi olan, Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, karaciğer sağlığını kötü etkileyen en kötü 3 besini açıkladı.