Harvardlı uzman açıkladı: Karaciğerdeki yağlanmayı bitiren 4 besin
Yağlı karaciğer, özellikle hareketsiz yaşam tarzı ve işlenmiş gıdaların tüketiminin ağırlık kazandığı günümüzde, sessizce evde karşılaşılan yaygın bir sağlık sorunu haline geliyor. Ancak umut verici bir gerçek var: Bazı yiyecekler iyileştirici bir rol oynayabilir.
Harvard eğitimli karaciğer ve bağırsak hastalıkları uzmanı Dr. Saurabh Sethi, sağlıklı bir yaşam tarzıyla birlikte uygulandığında yağlı karaciğerin gerilemesine yardımcı olabilecek dört özel atıştırmalık kombinasyonunu vurguluyor.