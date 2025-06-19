Harvardlı uzman açıkladı: Karaciğerdeki yağlanmayı bitiren 4 besin

TARÇINLI BALLI ELMA

Biraz çiğ bal ve bir tutam tarçınla elma dilimleri sadece rahatlatıcı bir atıştırmalık değil, bağırsak ve karaciğer sinerjisini temsil ediyor. Elmalar, bağırsak bakterilerini besleyen ve yağlara bağlanarak onları dışarı atmaya yardımcı olan bir tür çözünür lif olan pektin içerir.



Ilık bal, ölçülü olarak kullanıldığında karaciğer metabolizmasını etkileyen faydalı bağırsak mikroplarını destekler.





