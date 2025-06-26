Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor

BARDAĞI 15 TL'DEN SATILIYOR

Yaklaşık 15 yıldır meyan şerbeti satışı yapan Harun Sarıçiçek, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, "Satışlarımız çok şükür iyi gidiyor. 6 Şubat depreminden sonra çarşı yıkıldığı için yoğunluk azaldı ama yine de işlerimiz güzel. Meyan kökü mideye, böbreklere faydasıyla biliniyor. Malatya'da bu işi yapan sadece babamla ben kaldık. Bardağını 15 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.