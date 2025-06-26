Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor
Malatya'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için geleneksel içeceklerden olan meyan kökü şerbetine yöneldi.
Yaz aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaygın olarak tüketilen meyan kökü şerbeti, Malatya'da da serinlemek isteyen vatandaşların tercihi oldu.
Meyan bitkisinin kökünden elde edilen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kent meydanında satılan şerbet, asitli içeceklerden uzak durmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.