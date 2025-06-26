Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor

Malatya'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için geleneksel içeceklerden olan meyan kökü şerbetine yöneldi.

Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor - 1

Yaz aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaygın olarak tüketilen meyan kökü şerbeti, Malatya'da da serinlemek isteyen vatandaşların tercihi oldu.

Meyan bitkisinin kökünden elde edilen ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kent meydanında satılan şerbet, asitli içeceklerden uzak durmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor - 2

BARDAĞI 15 TL'DEN SATILIYOR

Yaklaşık 15 yıldır meyan şerbeti satışı yapan Harun Sarıçiçek, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, "Satışlarımız çok şükür iyi gidiyor. 6 Şubat depreminden sonra çarşı yıkıldığı için yoğunluk azaldı ama yine de işlerimiz güzel. Meyan kökü mideye, böbreklere faydasıyla biliniyor. Malatya'da bu işi yapan sadece babamla ben kaldık. Bardağını 15 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor - 3

Ancak meyan kökünün aşırı veya kontrolsüz kullanımı, bazı bireyler için ciddi riskler oluşturabilir.

Havalar ısınınca vatandaşların gözdesi oldu: Bardağı 15 liradan satılıyor - 4

Bazı kaynaklarda, meyan kökünün glisirizin adı verilen doğal bir tatlandırıcı içerdiği ve bu nedenle aşırı kullanımdan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Bilinçsiz glisirizin kullanımı; yüksek tansiyon, sıvı retansiyonu, düşük potasyum seviyeleri ve hatta kalp sorunlarına bile yol açabilir.

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