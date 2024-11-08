Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı
İçeriğinde yüksek miktarda folik asit, magnezyum, kalsiyum ve vitaminler bulunan aloe vera, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra cilt sağlığı için de oldukça faydalı bir bitkidir. Mide ve sindirim sorunlarına da iyi gelen aloe vera bitkisinin, ilk olarak Arap Yarımadası'nda keşfedildiği tahmin ediliyor.
6 bin yıl önce Mısır'da bulunduğu tahmin edilen aloe vera, genel sağlık üzerindeki çeşitli faydalarıyla günümüzün en popüler bitkileri arasında yer alıyor.
Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan aloe vera, vücuttaki inflamasyonu azaltıp iltihapları önler ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.