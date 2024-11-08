Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı

Aloe veranın içinde yer alan magnezyum, 300'den fazla farklı enzim reaksiyonuyla kan basıncını düşürebilir.

Hem antiinflamatuar hem de serinletici bir etki gösteren aloe vera, güneş yanıklarına bağlı iltihaplardan muzdarip olan kişiler için de faydalı bir seçenektir.