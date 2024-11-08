Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı

İçeriğinde yüksek miktarda folik asit, magnezyum, kalsiyum ve vitaminler bulunan aloe vera, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra cilt sağlığı için de oldukça faydalı bir bitkidir. Mide ve sindirim sorunlarına da iyi gelen aloe vera bitkisinin, ilk olarak Arap Yarımadası'nda keşfedildiği tahmin ediliyor.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 1

6 bin yıl önce Mısır'da bulunduğu tahmin edilen aloe vera, genel sağlık üzerindeki çeşitli faydalarıyla günümüzün en popüler bitkileri arasında yer alıyor.

Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan aloe vera, vücuttaki inflamasyonu azaltıp iltihapları önler ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

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Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 2

Aloe vera, cildin nemini koruyan nemlendirici bir molekül olan çok sayıda mukopolisakkarit bileşiği içerir. Bu sayede aloe vera jeli kullanarak cildi nemlendirmek mümkündür.

Bunun yanı sıra aloe vera, kolajen üretimini destekleyerek cilt yaşlanmasına karşı mücadele eder. Aoe veranın kırışıklıkları önleme ve akne azaltma özelliği de bulunur.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 3

C vitamini katkısıyla diş plaklarını önler ve diş etlerindeki kanamayı azaltabilir.

Gastroözofageal reflü, kişide mide yanması ortaya çıkaran bir sindirim bozukluğu olarak tanımlanır. Aloe vera, düşük toksisitesi sayesinde mide yanması şikayetlerini dindirebilir.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 4

Doğal bir müshil etkisi gösteren aloe vera, antrakinonlar bileşiği aracılığıyla kabızlık giderici etkiye de sahiptir.

Günde birkaç bardak aloe vera jelinden elde edilen suyu içmek, kişinin kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Ancak diyabet hastaları, aloe vera suyu tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 5

Aloe veranın içinde yer alan magnezyum, 300'den fazla farklı enzim reaksiyonuyla kan basıncını düşürebilir.

Hem antiinflamatuar hem de serinletici bir etki gösteren aloe vera, güneş yanıklarına bağlı iltihaplardan muzdarip olan kişiler için de faydalı bir seçenektir.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 6

Alore vera, ağız ülseri ve aft yaralarının iyileşmesini hızlandırabilir.

Beta-karoten, aloe vera bitkilerinde bulunan sarı-kırmızı bir pigmenttir. Retina ve kornea fonksiyonu da dahil olmak üzere göz sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek bir antioksidan görevi görür.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 7

ALOE VERA KULLANIRKEN DİKKAT

Aloe vera aşırı hassas ciltleri tahriş edebilir. Derin kesiklere veya ciddi yanıklara doğrudan aloe vera uygulanmamalıdır.

Hem kozmetik hem ilaç sektörünün vazgeçilmezi! Faydalarını duyan kullanmadığına pişman oluyor: 6 bin yıllık şifa kaynağı - 8

Aloe veranın bir besin olarak tüketilmemesi önerilir. Aksi takdirde müshil etkisiyle ishal ve kramp ağrılarına neden olabilir.

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