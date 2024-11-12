Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin

Son yıllarda özellikle koronavirüs salgınından sonra tüm dünyada sağlıklı yaşam trendleri yaygın olmaya başladı. Tam tahıllı ürünlere yönelen kişilerin sayısı, yadsınamayacak kadar fazlayken; bilim insanları, genellikle kilo kontrolünü sağladığı için tercih edilen tam tahıllı ürünlerin, kalp ve damar sağlığını koruduğunu da belirtiyor.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 1

Daha önce yapılan araştırmalarda tam tahıllı ürünlerin diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıklarını azalttığı ortaya çıkmıştı.

Tam tahıllar, işlenmiş tahıllara göre daha fazla besin maddesi içerir ve çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu nedenle, kilo yönetimine yardımcı olur. Sindirim sistemini ve kalp sağlığını destekler, ayrıca bağırsak hareketlerini de düzenler.

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Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 2

Massachusetts Üniversitesi, sağlıklı bir yaş alma süreci için tam tahıllı besinlerin düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. Araştırmacılar; yulaf, kinoa, çekirdekli ekmek gibi tam tahıllı ürünlerin kalp sağlığını koruduğunu ve zayıflamaya yardımcı olduğunu açıkladı.

Profesör Caleigh Sawicki, tam tahıllı besin tüketiminin, bel çevresindeki yağları erittiğini de belirtti.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 3

Tam tahıllı ürünler, midenin boşalma hızını düşürerek uzun süre tok kalınmasını sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki düşük miktardaki yağ oranı ile kilo kontrolüne yardımcı olur.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 4

B grubu vitaminleri bakımından zengin olan tam tahıllar, kan hücrelerinin oluşumunu sağlar ve dolaşım sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Vegan ya da vejetaryen beslenme şekillerini benimseyen bireyler için de oldukça faydalı bir seçenek olan tam tahıllı besinler, hayvansal gıdalarda bulunan pek çok besin değerini içerisinde barındırır.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 5

Kadınlarda östrojen hormonunun düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan tam tahıllar, menopoz dönemi şikayetlerinin azalmasına yardımcı olup kist ve miyom oluşumunu da önler.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 6

BEYAZ EKMEK NEDEN ZARARLI?

Tam tahıllı ekmek yerine beyaz ekmek tüketmek, pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir.

Beyaz ekmek, yüksek glisemik indekse sahiptir ve kan şekerini ani bir şekilde yükseltip düşürür. Bunun sonucunda da açlık duygusu hissedilir, bu da kilo alımına yol açar.

Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin - 7

Otoimmün hastalığı bulunan kişilerin, tıpkı bir çölyak hastası gibi glüten içeren yiyeceklerden uzak durması gerekir.

Hazır ekmeklerin içerisinde çeşitli kıvam arttırıcı maddeler ve fruktoz bulunur. Bu kimyasal maddeler, bağımlılığa sebep olur.

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