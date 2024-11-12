Hem zayıflatıyor hem kalp sağlığını koruyor! Massachusetts Üniversitesi kanıtladı: Yedikçe gençleştiren besin
Son yıllarda özellikle koronavirüs salgınından sonra tüm dünyada sağlıklı yaşam trendleri yaygın olmaya başladı. Tam tahıllı ürünlere yönelen kişilerin sayısı, yadsınamayacak kadar fazlayken; bilim insanları, genellikle kilo kontrolünü sağladığı için tercih edilen tam tahıllı ürünlerin, kalp ve damar sağlığını koruduğunu da belirtiyor.
Daha önce yapılan araştırmalarda tam tahıllı ürünlerin diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıklarını azalttığı ortaya çıkmıştı.
Tam tahıllar, işlenmiş tahıllara göre daha fazla besin maddesi içerir ve çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu nedenle, kilo yönetimine yardımcı olur. Sindirim sistemini ve kalp sağlığını destekler, ayrıca bağırsak hareketlerini de düzenler.