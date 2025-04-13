Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi

İngiltere’de her beş kişiden ikisinin yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak çoğu birey, bunu ancak bir kan testi yaptırdığında ya da ciddi bir sağlık sorunu yaşadığında fark ediyor.

British Heart Foundation, tedavi edilmeyen yüksek kolesterolün hayatı tehdit edebileceğini belirterek uyarıyor.