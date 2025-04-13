Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi

Uzmanlar, vücudun en büyük düşmanlarından biri olan yüksek kolesterolün, genellikle herhangi bir semptom göstermeden ilerlediğini belirterek uyarıyor. Ancak yüksek kolesterol, kendisini bazı durumlarda göz içi ve çevresindeki küçük işaretlerle de ele verebiliyor.

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 1

Kolesterol, vücudun düzgün çalışabilmesi için gerekli olsa da, fazlası damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Hiperkolesterolemi adıyla da bilinen yüksek kolesterol, geç müdahale edildiğinde yaşamı tehdit ediyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 2

İngiltere’de her beş kişiden ikisinin yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak çoğu birey, bunu ancak bir kan testi yaptırdığında ya da ciddi bir sağlık sorunu yaşadığında fark ediyor.

British Heart Foundation, tedavi edilmeyen yüksek kolesterolün hayatı tehdit edebileceğini belirterek uyarıyor.

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 3

The Mirror'da yer alan habere göre; yüksek kolesterol her ne kadar sessiz şekilde ilerlese de, özellikle genetik geçişli bir durum olan ailevi hiperkolesterolemi söz konusu olduğunda, yüzde bazı işaretler ortaya çıkabiliyor.

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 4

KORNEA ARKUSU

Kornea arkusu, gözün renkli kısmı olan irisin çevresinde görülen soluk beyaz veya gri renkli bir halka olarak tanımlanabilir. Genellikle korneanın üst ve alt kenarında başlar ve iris etrafını zamanla tamamen sarabilir.

Kardiyolog Francisco Lopez-Jimenez, buna benzer belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini vurguluyor.

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 5

KSANTELAZMALAR

Ksantelazmalar, göz kapaklarının köşelerinde, özellikle burun kenarına yakın bölgelerde görülen küçük, sarımsı yağ birikintileridir. Cleveland Clinic’e göre, bu oluşumlar cilt altında kolesterol birikmesiyle ortaya çıkar. Ksantelazma vakalarının yaklaşık yarısında yüksek kolesterol seviyeleri tespit edilmiştir. Ancak bu belirtiler, aynı zamanda diyabet veya tiroid bozuklukları gibi başka sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.


Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 6

YÜKSEK KOLESTEROLÜ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, yüksek kolesterolü azaltmak için edinilmesi gereken 5 alışkanlık olduğunu ifade ediyor:

  • Doymuş yağ tüketimini azaltın.
  • Sağlıklı ve dengeli beslenin.
  • Düzenli egzersiz yapın.
  • Sigara içmeyin.
  • Alkolü sınırlı tüketin.
Eğer kolesterol seviyenizle ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneline danışmanızda fayda var.

Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi - 7
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