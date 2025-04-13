Her beş kişiden ikisini etkiliyor: Yüzdeki bu belirtiler, sessiz katilin habercisi
Uzmanlar, vücudun en büyük düşmanlarından biri olan yüksek kolesterolün, genellikle herhangi bir semptom göstermeden ilerlediğini belirterek uyarıyor. Ancak yüksek kolesterol, kendisini bazı durumlarda göz içi ve çevresindeki küçük işaretlerle de ele verebiliyor.
Kolesterol, vücudun düzgün çalışabilmesi için gerekli olsa da, fazlası damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Hiperkolesterolemi adıyla da bilinen yüksek kolesterol, geç müdahale edildiğinde yaşamı tehdit ediyor.