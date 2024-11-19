Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı

Ortalama bir muz, 320-400 mg civarında potasyum içerir. Bu da muzun günlük potasyum ihtiyacının neredeyse yüz 10'unu karşıladığını gösterir.

Antioksidan, magnezyum ve A, B, E vitaminleri yönünden zengin olan muz, cildin yaşlanmasından sorumlu serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı kalkan görevi görerek, ciltteki çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını önler.