Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı
Potasyum ve lif yönünden oldukça zengin bir besin olan muz, özellikle sindirim sağlığını iyileştirici etkisiyle ön plana çıkıyor. İngiliz bilim insanları, her gün 1 adet muz tüketmenin, yalnızca sindirim sistemine faydalı olmadığını, aynı zamanda kansere yakalanma riskini de büyük oranda azaltabileceğini öne sürüyor.
Yapılan araştırmalar, olgunlaşmamış meyvelerde bol miktarda bulunan dirençli nişastanın, kansere yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.