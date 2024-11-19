Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı

Potasyum ve lif yönünden oldukça zengin bir besin olan muz, özellikle sindirim sağlığını iyileştirici etkisiyle ön plana çıkıyor. İngiliz bilim insanları, her gün 1 adet muz tüketmenin, yalnızca sindirim sistemine faydalı olmadığını, aynı zamanda kansere yakalanma riskini de büyük oranda azaltabileceğini öne sürüyor.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 1

Yapılan araştırmalar, olgunlaşmamış meyvelerde bol miktarda bulunan dirençli nişastanın, kansere yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 2

Uzmanlar, özellikle muzlarda bulunan dirençli nişastanın yemek borusu, mide, safra yolları, pankreas ve duodenum kanserleri gibi üst gastrointestinal kanserlere yakalanma olasılığını büyük ölçüde düşürdüğünü açıkladı.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 3

Newcastle Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırmada, her gün bir adet muz tüketmenin, DNA'ya zarar veren ve kansere yol açan safra asiti türlerini azalttığı kanıtlandı.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 4

Ortalama bir muz, 320-400 mg civarında potasyum içerir. Bu da muzun günlük potasyum ihtiyacının neredeyse yüz 10'unu karşıladığını gösterir.

Antioksidan, magnezyum ve A, B, E vitaminleri yönünden zengin olan muz, cildin yaşlanmasından sorumlu serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı kalkan görevi görerek, ciltteki çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını önler.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 5

Mide zarında mukus üretimini uyararak, mide rahatsızlığına neden olan asidik mide maddeleri arasında bir bariyer oluşturur.

Muzda bulunan potasyum, B6 vitamini, sakkaroz, fruktoz ve glikoz formundaki şekerler, vücutta enerji artışına yardımcı olur.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 6

MUZ KAÇ KALORİDİR?

Bir orta boy muz, yaklaşık 150 kcal içerir. Muzun glisemik indeksinin yüksek olması nedeniyle ölçülü miktarlarda tüketmesi önemlidir.

Genellikle diyet sürecinde sıklıkla tercih edilen muz, beslenme uzmanı tarafından önerilmediyse  ya da vücudunuz muza karşı alerji ya da intolerans gibi reaksiyonlar geliştiriyorsa, muz tüketiminden kaçınmanız gerekir.

Her gün 1 adet muz tüketilirse ne olur? Kanser üzerindeki etkisi şaşırttı - 7

AŞIRI TÜKETİMİ TEHLİKELİ OLABİLİR

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, yetişkinlerin günde iki muzdan fazla yememesini tavsiye ediyor. Aşırı muz tüketiminde kandaki potasyum seviyesi, olması gerektiğinden daha yüksek seviyeye çıkar ve kalbe zarar verebilir. Ölçüsüz muz tüketimi, baş ağrısı ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir.

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