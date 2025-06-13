Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var

Araştırmalar, nar suyundaki antioksidanların, ilk etapta tıkanıklığa neden olan ve genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılan LDL kolesterolünün oksidasyonunu azaltabildiğini göstermektedir.



Nar suyu, LDL oksidasyonunu önleyerek yağlı plakların oluşumunu yavaşlatmaya veya hatta tersine çevirmeye yardımcı olabilir.



Çalışma, plak birikimi nedeniyle boyundaki atardamarların daraldığı bir durum olan karotis arter stenozu olan hastaları takip etti. Bir yıl boyunca her gün nar suyu içen hastaların karotis arter duvarlarının kalınlığında belirgin bir azalma görüldü; suyu tüketmeyenlere kıyasla %30'a kadar daha az kalınlaşma oldu. Bilim insanları bunun daha az tıkanıklığa ve daha iyi kan akışına yol açtığını söylüyor.





