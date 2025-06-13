Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var

Nar, güçlü antioksidanlar olan polifenollerle doludur ve vücudu atardamar hasarı ve kalp hastalığında önemli bir faktör olan oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Bu antioksidanlar iltihaplanmaya ve oksidatif strese neden olabilen zararlı serbest radikalleri nötralize ederek çalışır. Peki, her gün bir bardak nar suyu içince ne olur?

Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 1

Nar suyu uzun yıllardır kahvaltıda tüketilen bir temel gıdadır, ancak ortaya çıkan araştırmalar artık atardamar tıkanıklığını azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalara göre, çalışma bir yıl boyunca nar suyu tüketen katılımcıların atardamar plaklarında %30'a kadar azalma yaşadığı sonucuna vardı. Araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, bu etkiyi meyve suyunun yüksek antioksidan içeriğine, özellikle punicalagin gibi polifenollere bağladı. Bu bileşiklerin kan akışını desteklediği, oksidatif stresi azalttığı ve bazı kişilerde sistolik kan basıncını düşürdüğü düşünülmektedir.


N-LIFE HABERLERİ

Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 2

Araştırmalar, nar suyundaki antioksidanların, ilk etapta tıkanıklığa neden olan ve genellikle "kötü kolesterol" olarak adlandırılan LDL kolesterolünün oksidasyonunu azaltabildiğini göstermektedir.

Nar suyu, LDL oksidasyonunu önleyerek yağlı plakların oluşumunu yavaşlatmaya veya hatta tersine çevirmeye yardımcı olabilir.

Çalışma, plak birikimi nedeniyle boyundaki atardamarların daraldığı bir durum olan karotis arter stenozu olan hastaları takip etti. Bir yıl boyunca her gün nar suyu içen hastaların karotis arter duvarlarının kalınlığında belirgin bir azalma görüldü; suyu tüketmeyenlere kıyasla %30'a kadar daha az kalınlaşma oldu. Bilim insanları bunun daha az tıkanıklığa ve daha iyi kan akışına yol açtığını söylüyor.


Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 3

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Çalışma ayrıca nar suyunun bir yıl sonra sistolik kan basıncını yaklaşık %12 oranında düşürdüğünü ve bunun da kalp ve atardamarlar üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olduğunu buldu. Düşük tansiyon, kalp krizi ve felçleri önlemede önemli bir faktördür.

Başka bir çalışma koroner kalp hastalığı olan hastaları içeriyordu ve üç ay boyunca her gün 240 ml nar suyu içmenin stres kaynaklı iskemiyi, yani kalp kasının stres sırasında yetersiz kan akışı aldığı bir durumu azalttığı bulundu. Bu, nar suyunun sadece arter tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerde kalp fonksiyonunu da iyileştirebileceğini gösteriyor.

Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 4

Nar suyu, vücudun doğal antioksidan savunmalarını artırarak çalışır. Paraoksonaz 1 (PON1) gibi enzimlerin aktivitesini artırır ve bu da LDL kolesterolü oksidasyondan korur. Ayrıca, nar suyu oksitlenmiş LDL antikorlarının seviyelerini düşürür ve kandaki toplam antioksidan kapasitesini artırarak atardamarlar için daha sağlıklı bir ortam yaratır.

Ayrıca, nar suyunun kan basıncı düzenlemesinde rol oynayan serum anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) aktivitesini düşürdüğü gösterilmiştir. ACE'yi inhibe ederek nar suyu kan damarlarını gevşetmeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.


Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 5

KALP SAĞLIĞI

Nar suyunu, kalp hastalığı için düzenli ilaçlarınızla birlikte tüketmenin bir dizi faydası olabilir

Atardamar tıkanıklığının azalması: Düzenli tüketim atardamarlardaki plak oluşumunu azaltarak kan akışını iyileştirebilir.

Kan basıncını düşürür: Hipertansiyonla ilişkili kalp sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur.

Antioksidan koruma: Kan damarlarını oksidatif stresin neden olduğu hasardan korur.

Gelişmiş kalp fonksiyonu: Kalp hastalığı olan kişilerde iskemiyi azaltabilir ve kan akışını iyileştirebilir.


Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var - 6

Kanıtlar cesaretlendirici olsa da, nar suyunu ölçülü tüketmek ve özellikle tansiyon ilaçları veya kan incelticiler kullanıyorsanız, önce doktorunuza danışmak önemlidir.

Nar suyu, bu ilaçların etkilerini artırabilir ve bu da düşük tansiyona veya kanama riskinin artmasına yol açabilir.

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