Her gün 1 bardak nar suyu içince ne olur? Kalbe etkisi var
Nar, güçlü antioksidanlar olan polifenollerle doludur ve vücudu atardamar hasarı ve kalp hastalığında önemli bir faktör olan oksidatif stresten korumaya yardımcı olur. Bu antioksidanlar iltihaplanmaya ve oksidatif strese neden olabilen zararlı serbest radikalleri nötralize ederek çalışır. Peki, her gün bir bardak nar suyu içince ne olur?
Nar suyu uzun yıllardır kahvaltıda tüketilen bir temel gıdadır, ancak ortaya çıkan araştırmalar artık atardamar tıkanıklığını azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Araştırmalara göre, çalışma bir yıl boyunca nar suyu tüketen katılımcıların atardamar plaklarında %30'a kadar azalma yaşadığı sonucuna vardı. Araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, bu etkiyi meyve suyunun yüksek antioksidan içeriğine, özellikle punicalagin gibi polifenollere bağladı. Bu bileşiklerin kan akışını desteklediği, oksidatif stresi azalttığı ve bazı kişilerde sistolik kan basıncını düşürdüğü düşünülmektedir.