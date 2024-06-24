Her gün 1 fincan içince metabolizma hızını 2 katına çıkarıyor! Yazın kilo vermenin kolay yolu, şişkinlik sorununu çözüyor

NOT: Biberiye çayının tadı çok acı gelirse balla ya da limonla tatlandırabilirsiniz.



ÖNEMLİ! Kronik bir hastalığınız, düzenli olarak kullandığınız bir ilaç ya da sağlık probleminiz varsa bu bitki çaylarını içmeden önce mutlaka biz uzmana danışın.