Her gün 1 incir yemenin vücuda etkisi: 7 muhteşem nedeni var
İncir, dünyanın en eski yetiştirilen meyveleri arasındadır. Lif, doğal şekerler ve güçlü antioksidanlarla dolu olan incirler taze veya kurutulmuş olarak yenebilir ve bir dizi sağlık faydası sunar. İster sabah yulaf ezmesi kasesine ekleyin, ister atıştırmalık olarak tüketin, incirleri diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmeniz için 7 muhteşem neden.
1- SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Sürekli asitlik, kabızlık ve daha fazla mide rahatsızlığıyla uğraşıyorsanız, her gün incir tüketmeye başlayın. İncirler, sağlıklı sindirimi desteklemeye yardımcı olan diyet lifi açısından zengindir. Kabızlığı önleyebilir ve özellikle gece boyunca ıslatılıp sabah yenildiğinde doğal bir müshil görevi görebilir.