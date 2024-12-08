Her gün 1 kaşık tahin yersek ne olur? Meğer vücuda birçok etkisi varmış
Keşfi M.Ö. 2 bin yıllarına kadar dayandığı düşünülen tahin, genel sağlık üzerinde sağladığı sayısız faydayla ön plana çıkıyor. Düzenli tahin tüketimi, kemikleri güçlendirmenin yanı sıra cilt problemlerini de azaltıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak sindirim sağlığının iyileşmesine de destek oluyor.
Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir gıda maddesi olup yüksek besin değerine sahiptir ve genellikle kahvaltılarda ya da tatlılarda kullanılır.