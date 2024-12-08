Her gün 1 kaşık tahin yersek ne olur? Meğer vücuda birçok etkisi varmış

Bazı tahin markaları, özellikle işlenmiş olanlar, eklenen tuz içerebilir. Bu, sodyum alımını artırarak yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden, organik ve tuz eklenmemiş tahinleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.

Susam, potansiyel alerjen bir gıda maddesidir, bu nedenle tahin tüketmeden önce alerji riski göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer bir alerjiniz varsa, tahin ya da susam içeren ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız.