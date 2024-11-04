Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz

Poğaçanın içeriğindeki yağ ve karbonhidrat oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Poğaçanın içindeki katkı maddeleri ve koruyucular da her gün tükettiğiniz takdirde sağlığa ciddi zararlar verebilir.