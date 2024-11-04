Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz
Pratik ve lezzetli olduğu için hızlı kahvaltıların bir numaralı besini olan poğaça, yüksek kalorili olmasının yanı sıra içerisindeki doymuş yağlar nedeniyle kalp ve damar sorunları başta olmak üzere çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.
Poğaçanın içeriğindeki yağ ve karbonhidrat oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Poğaçanın içindeki katkı maddeleri ve koruyucular da her gün tükettiğiniz takdirde sağlığa ciddi zararlar verebilir.