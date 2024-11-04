Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz

Pratik ve lezzetli olduğu için hızlı kahvaltıların bir numaralı besini olan poğaça, yüksek kalorili olmasının yanı sıra içerisindeki doymuş yağlar nedeniyle kalp ve damar sorunları başta olmak üzere çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 1

Poğaçanın içeriğindeki yağ ve karbonhidrat oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle, aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Poğaçanın içindeki katkı maddeleri ve koruyucular da her gün tükettiğiniz takdirde sağlığa ciddi zararlar verebilir.

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Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 2

Özellikle, diyabet hastaları ve kalp hastalığı olan kişilerin poğaça tüketimini sınırlamaları gerekir. Düzenli olarak poğaça tüketmek, bağırsak sağlığını da tehlikeye atabilir.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 3

Poğaçada, en yüksek derecede zararlı olan yağ grubundaki margarin, bol miktarda bulunur. Margarinin, düzenli tüketimi kalp ve damar sağlığını tehlikeye atarak ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 4

Doymuş yağlar, yüksek miktarda tüketildiğinde kötü kolesterolü tetikler. Ayrıca insülin direncini anormal düzeylere getirebilir.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 5

Her gün poğaça tüketmek yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelebilirsiniz. Örneğin, tam buğday ekmeği, sebzeli sandviçler veya meyve salataları gibi besleyici seçenekler tercih edebilirsiniz.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 6

Eğer poğaçadan vazgeçemiyorsanız, tam buğdaylı poğaçayı evde kendiniz yapabilirsiniz. Bu, dışarıda satılan yağ oranı yüksek poğaçalardan daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 7

Tam buğdaylı az yağlı dereotlu sağlıklı poğaça tarifi için malzemeler:

  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 buçuk su bardağı tam buğday unu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 çay bardağı peynir (arzuya göre istenen peynir çeşidi konabilir)
  • Dereotu
  • 2 çay kaşığı tuz


Üzeri için:
  • Çörek otu ve keten tohumu
Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? Vücuda etkileri inanılmaz - 8

Yapılışı:

  • Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını bütünleştirelim.
  • Yavaş yavaş unu ilave edelim.
  • Kabartma tozu, tuz, dereotu ve peyniri de ekleyip yuvarlayalım.
  • Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını, çörek otunu ve keten tohumunu (arzuya göre) serpelim.
  • 180 derece fırında 25 dk kadar pişirelim, afiyet olsun.
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