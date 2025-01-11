Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası
Sindirim sağlığı için oldukça faydalı bir seçenek olan kefir, vitaminler ve mineraller yönünden zengin bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek probiyotik oranıyla ön plana çıkan kefir, günlük tüketimde pek çok sağlık problemine çare olabilir. İşte kefirin 6 kanıtlanmış yararı:
Birçok araştırma, kefirde bulunan probiyotiklerin bağırsak florasının düzenlenmesine ve sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Özellikle kefirin içerdiği Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri, bağırsaklardaki zararlı patojenik mikroorganizmaların sayısını azaltabilir ve sindirim sisteminin genel sağlığını destekler.