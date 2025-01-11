Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası

Sindirim sağlığı için oldukça faydalı bir seçenek olan kefir, vitaminler ve mineraller yönünden zengin bir besin kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek probiyotik oranıyla ön plana çıkan kefir, günlük tüketimde pek çok sağlık problemine çare olabilir. İşte kefirin 6 kanıtlanmış yararı:

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 1

Birçok araştırma, kefirde bulunan probiyotiklerin bağırsak florasının düzenlenmesine ve sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Özellikle kefirin içerdiği Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri, bağırsaklardaki zararlı patojenik mikroorganizmaların sayısını azaltabilir ve sindirim sisteminin genel sağlığını destekler.

N-LIFE HABERLERİ

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 2

Kefir, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kefir tüketimi, bağışıklık hücrelerinin üretimini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Probiyotikler, bağırsaklardaki bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun genel bağışıklık yanıtını güçlendirir. 

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 3

Kefir, antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. 2018 tarihli bir analizde, kefir tüketiminin vücutta inflamasyonu azaltabileceği ve iltihaplı hastalıkların, örneğin artrit, tedavisine yardımcı olabileceği kanıtlandı. 

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 4

Kefir; kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini gibi kemik sağlığı için faydalı mineraller içerir. Birçok çalışma, kefirin kemik yoğunluğunu artırabileceğini ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesinde faydalı olabileceğini ortaya koymuştur.

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 5

Uzmanlar, kefir tüketiminin kolesterol düzeylerini düşürdüğünü ve hipertansiyonu iyileştirdiğini ifade ediyor.

Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası - 6

2019 tarihinde yapılan bir araştırmada, kefir tüketiminin alerjik hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Probiyotikler, bağışıklık sistemini dengeler ve aşırı reaksiyonları engelleyebilir.

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Laktaz enzimi eksikliği olanlar, süt alerjisi bulunanlar, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve alkolden kaçınması gereken kişiler kefir tüketiminden kaçınmalıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER