Her gün 1 su bardağı kefir içersek ne olur? İşte kanıtlanmış 6 faydası

Kefir, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kefir tüketimi, bağışıklık hücrelerinin üretimini artırarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Probiyotikler, bağırsaklardaki bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun genel bağışıklık yanıtını güçlendirir.



