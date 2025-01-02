Her gün 1 yumurta yemenin 6 muhteşem faydası: Araştırmalar ortaya koydu

Yumurta, hamilelikte de önemli bir besin kaynağıdır. University of Queensland tarafından yapılan bir araştırma, yumurtaların özellikle fetüsün beyin gelişimi için kritik olan kolin içerdiğini ve hamilelikte düzenli yumurta tüketiminin doğum kusurlarını ve nörolojik bozuklukları azaltabileceğini vurguladı. Ancak yine de tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda vardır.