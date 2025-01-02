Her gün 1 yumurta yemenin 6 muhteşem faydası: Araştırmalar ortaya koydu
Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan yumurta, tok tutucu özelliği nedeniyle kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin de tükettiği favori besinlerin başında geliyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın yararı, yalnızca bununla da sınırlı kalmıyor. Bilim insanları, yumurtanın içeriğinde yer alan protein, vitaminler ve minerallerin pek çok sağlık problemine çare olduğunu kanıtladı.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, yumurtaların vücut sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösteren pek çok bulguya ulaştı.
University of Sydney tarafından yapılan 2020 tarihli bir inceleme, yumurtaların düşük glisemik indeksli bir gıda olarak kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini ve insülin direncini iyileştirebileceğini ortaya koydu.