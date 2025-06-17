Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor
Yürüyüş yapmak vücut sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yapılan yeni araştırmalarda her gün yaklaşık 100 dakika yürüyen kişilerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya çıktı.
Norveçli ve Danimarkalı bilim insanları, her gün yaklaşık 100 dakika yürüyen kişilerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu süre, bel sağlığını korumada atılan adım sayısından daha etkili olabilir.