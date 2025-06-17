Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor

Yürüyüş yapmak vücut sağlığınız için büyük önem taşıyor. Yapılan yeni araştırmalarda her gün yaklaşık 100 dakika yürüyen kişilerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya çıktı.

Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 1

Norveçli ve Danimarkalı bilim insanları, her gün yaklaşık 100 dakika yürüyen kişilerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu süre, bel sağlığını korumada atılan adım sayısından daha etkili olabilir.


N-LIFE HABERLERİ

Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 2

JAMA Network Open adlı tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, yaş ortalaması 55 olan 11 binden fazla Norveçli yetişkinin sağlık durumu ve fiziksel aktivite düzeyi incelendi. Katılımcıların %14,8’i son bir yıl içinde en az üç ay süren bel ağrısı yaşadığını belirtti.

Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 3

Araştırmacılar, günde 100 dakikadan fazla yürüyenlerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin, 78 dakikadan az yürüyenlere kıyasla %23 daha düşük olduğunu saptadı. Daha hızlı yürüyenlerde de riskin azaldığı görüldü ancak bu etki daha sınırlı kaldı.

Uzmanlar, yürüyüşün sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de bir halk sağlığı stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Fiziksel aktivitenin artırılmasıyla, kronik ağrılar nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kaybının da önüne geçilebileceği ifade edildi.


Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 4

İngiltere'de sırt ve kas-iskelet sistemi (MSK) rahatsızlıkları, ruhsal sağlık sorunlarının ardından insanların çalışamamasına yol açan ikinci büyük neden olarak öne çıkıyor. 2022 yılında bu tür sağlık sorunları nedeniyle ülkede yaklaşık 23,4 milyon iş günü kaybedildi.


Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 5

Eylül 2024 itibarıyla, İngiltere'de MSK toplum hizmetleri için bekleyen hasta sayısı 348 bini aştı. Bu tablo karşısında hükümet, MSK hizmetlerini geliştirmek için yerel sağlık birimlerine 3,5 milyon sterlinlik kaynak tahsis etti.

Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 6


Araştırmacılar, elde edilen bulguların yalnızca Norveç için değil, benzer yaşam koşullarına sahip diğer ülkeler için de geçerli olabileceğini belirtiyor.

Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor - 7

Günde sadece 100 dakikalık bir yürüyüşün, kronik bel ağrısını önlemede etkili ve kolay bir yöntem olabileceği vurgulanıyor.

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