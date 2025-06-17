Her gün 100 dakika kuralı: Sırt ağrısını hafifletiyor

Araştırmacılar, günde 100 dakikadan fazla yürüyenlerin kronik bel ağrısı yaşama riskinin, 78 dakikadan az yürüyenlere kıyasla %23 daha düşük olduğunu saptadı. Daha hızlı yürüyenlerde de riskin azaldığı görüldü ancak bu etki daha sınırlı kaldı.



Uzmanlar, yürüyüşün sadece bireysel değil, toplumsal düzeyde de bir halk sağlığı stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Fiziksel aktivitenin artırılmasıyla, kronik ağrılar nedeniyle ortaya çıkan iş gücü kaybının da önüne geçilebileceği ifade edildi.





