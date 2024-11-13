Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti
Sağlıklı beslenme listelerinin bir numaralı besini olan avokado; magnezyum, mineral ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalarda, her gün bir adet avokado tüketmenin, kilo kontrolünü sağlamanın yanı sıra kalp ve damar sağlığını koruduğu da ortaya çıktı.
Avokadonun içerisinde bulunan oleik asit ve linoleik asit, kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur.
Avokadonun içerdiği yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardan oluşur. Bu da kan basıncını düşürmeye katkı sağlar. Avokado; potasyum, folat ve lif açısından da besleyici bir seçenektir.