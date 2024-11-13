Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti

Sağlıklı beslenme listelerinin bir numaralı besini olan avokado; magnezyum, mineral ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalarda, her gün bir adet avokado tüketmenin, kilo kontrolünü sağlamanın yanı sıra kalp ve damar sağlığını koruduğu da ortaya çıktı.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 1

Avokadonun içerisinde bulunan oleik asit ve linoleik asit, kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur. 

Avokadonun içerdiği yağ oranının yüzde 60'ı doymamış yağlardan oluşur. Bu da kan basıncını düşürmeye katkı sağlar. Avokado; potasyum, folat ve lif açısından da besleyici bir seçenektir.

N-LIFE HABERLERİ

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 2

Avokadoda bulunan yüksek E vitamini içeriği, görme sorunlarının önüne geçerek sarı nokta hastalığının riskini azaltır.

Avokadodaki K vitamini, kemik sağlığını desteklerken, yaş aldıkça ortaya çıkabilen osteoporoz olasılığını da düşürür.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 3

Avokado, ruh sağlığı üzerindeki faydalarıyla da dikkat çeker. Depresyon azaltıcı etkisi bulunan avokado, potasyum yönünden zengindir. Potasyum eksikliği vücutta yorgunluğa neden olabilir, bu nedenle avokado tüketmek önemlidir.

Avokadonun yüksek lif içeriği, kabızlığı önlemeye ve sindirim sağlığını korumaya yardımcı olur. Zengin lif içeriği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 4

Avokado yapısından dolayı antimikrobiyal etkiye sahiptir. Böylelikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı kalkan olur.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 5

Avokadodaki bitki bazlı yağlar, vücuda antioksidanlar sağlayarak kilo yönetiminde etkili olan iltihaplarla savaşır. Düzenli olarak avokado tüketmek, daha az kalori ile sağlıklı kilonun desteklenmesinde etkilidir.

Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastıran ve oksidatif hasara karşı koruyan günlük B6  ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve çeşitli hastalıkların riskini artırabilir.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 6

Avokado, içeriğindeki beta karoten ve A vitamini sayesinde beyin fonksiyonlarının artmasına destek olur. Avokadoda bulunan lutein, hafızaya iyi gelir.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 7

HER GÜN BİR AVOKADO YERSEK NE OLUR?

Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, altı ay boyunca her gün bir adet avokado tüketmenin, kilo kontrolünü sağladığı ortaya çıktı.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 8

Nutrients dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırmada ise günlük avokado tüketiminin kadınlarda iç organ yağ oranını bile azalttığı keşfedilmişti.

Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti - 9

Avokadonun tıkalı atardamarları açabildiğini açıklayan ABD'li bilim insanları, düzenli avokado tüketiminin, kötü kolesterolü azalttığını da tespit etti.

Yine Amerikan Kalp Derneği'nde yayınlanan bir araştırmada, avokadonun kardiyovasküler hastalık ve koroner kalp hastalığı riskini yüzde 16 ila yüzde 22 oranında azalttığı bulunmuştu.

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