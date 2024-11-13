Her gün bir avokado yersek ne olur? Bilim insanları az bilinen bir faydasını keşfetti

Avokadodaki bitki bazlı yağlar, vücuda antioksidanlar sağlayarak kilo yönetiminde etkili olan iltihaplarla savaşır. Düzenli olarak avokado tüketmek, daha az kalori ile sağlıklı kilonun desteklenmesinde etkilidir.

Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastıran ve oksidatif hasara karşı koruyan günlük B6 ihtiyacınızın yüzde 15'ini karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve çeşitli hastalıkların riskini artırabilir.